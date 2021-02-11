Döviz mevduatları azaldı

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 2.1 milyar düşüşle 232.93 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre lokallerin yabancı para mevduatları 2020 yılında yaklaşık 42 milyar dolar artıştan sonra 22 Ocak haftasında 236.1 milyar dolarla tarihi zirveyi görmüştü.

29 Ocak haftasında ise 235.06 milyar dolar olarak gerçekleşen veride böylece uzun bir aradan sonra ilk kez 2 hafta üst üste düşüş görüldü.

Yerleşikler geçen yıl yanlış ekonomi politikaları nedeniyle TL’nin değer kaybedeceği beklentisiyle dövize ve altına yönelmişti. Geçen yılki bu yönelimin 28 milyar dolarlık kısmı bireysellerden, 13 milyar dolarlık kısmı ise kurumsallardan gelmişti.