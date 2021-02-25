Döviz mevduatları azaldı

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 19 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 893 milyon dolar düşüşle 234.73 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre, lokallerin yabancı para mevduatları 2020 yılında yaklaşık 42 milyar dolar artıştan sonra 22 Ocak haftasında 236.1 milyar dolarla tarihi zirveyi görmüştü. Daha sonra sınırlı gerilemeler görülmüştü.

Öte yandan TCMB bugün itibarıyla haftalık verileri parite etkilerinden arındırılmış olarak da açıklamaya başladı.

PARİTE DIŞI AZALIŞ 27 MİLYON DOLAR

TCMB verilerine göre, bu hafta yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonlarında yaşanan 893 milyon dolarlık düşüşün 866 milyon doları parite etkisinden kaynaklandı.

Bu etki dışarıda bırakıldığında yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonlarında geçen hafta sadece 27 milyon dolarlık düşüş gerçekleşti.

Yerleşikler geçen yıl uygulanan düşük faiz politikası nedeniyle TL’nin değer kaybedeceği beklentisiyle dövize ve altına yönelmişti. Geçen yılki bu yönelimin 28 milyar dolarlık kısmı bireysellerden, 13 milyar dolarlık kısmı ise kurumsallardan gelmişti.