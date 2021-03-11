Döviz mevduatları azaldı

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 2.3 milyar dolar düşüşle 230.4 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre arındırılmamış 2.3 milyar dolarlık düşüş parite etkisinden arındıldığında 400 milyon dolarlık artışa işaret etti. Veride parite etkisi 2.65 milyar dolar olarak ölçüldü.

Verilere göre 5 Mart haftasında bireysellerin parite etkisinden arındırılmış kıymetli maden dahil yabancı para mevduatları 143 milyon dolar arttı. Aynı dönemde kurumsallarda 254 milyon dolar artış gerçekleşti.

TCMB kısa süre önce veriyi euro/dolar ve ons/dolar başta olmak üzere parite kaynaklı değişimlerin etkilerini arındırarak da yayımlamaya başladı.

Bankacılar öncü verilerden de ilgili düşüşü yaklaşık 2 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

NET REZERVLER AZALDI TCMB'nin net uluslararası rezervleri 5 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 2.4 milyar dolar düşüşle 11.57 milyar dolar oldu. TCMB'nin 2019 sonundan beri gerileme eğiliminde olan net uluslararası rezervleri Ocak ayı ortasında 11.13 milyar dolara inerek Mayıs 2003'ten bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. TCMB düşüşün yaşandığı ilgili hafta için zorunlu karşılık değişikliklerine gitmişti. TL zorunlu karşılık (ZK) oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırılmıştı. Aynı kararla TL zorunlu karşılıkların döviz ve altın cinsinden tesis edilebilme imkanı azami oranları sırasıyla yüzde 30'dan yüzde 20'ye ve yüzde 20'den yüzde 15'e düşürülmüştü.

ZİRVE 236.1 MİLYAR DOLAR

TCMB verilerine göre, lokallerin yabancı para mevduatları 2020 yılında yaklaşık 42 milyar dolar artıştan sonra 22 Ocak haftasında 236.1 milyar dolarla tarihi zirveyi görmüştü. Daha sonra sınırlı gerilemeler görüldü. Geçen hafta vergi ödemeleri kaynaklı kurumsal tarafta 2 milyar dolar azalış yaşanmıştı.

Bu düşüşlere rağmen lokallerin yabancı para mevduatları 230.4 milyar dolarla 236 milyar dolarlık rekor seviyelere oldukça yakın.

Yerleşikler geçen yıl uygulanan düşük faiz politikası nedeniyle TL’nin değer kaybedeceği beklentisiyle dövize ve altına yönelmişti. Geçen yılki 40 milyar doları aşan bu yönelimin 28 milyar dolarlık kısmı bireysellerden, 13 milyar dolarlık kısmı ise kurumsallardan gelmişti.