Döviz mevduatları geriledi

Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 26 Mart ile biten haftada, 19 Mart ile biten haftaya göre 8 milyar 943 milyon dolar azalarak, 232 milyar 610 milyon dolardan 223 milyar 667 milyon dolara indi. Parite etkisinden arındırıldığında ise yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında yaşanan düşüş 8.1 milyar dolar oldu.

VATANDAŞLARIN DÖVİZ HESAPLARI AZALDI

Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında da düşüş görüldü. 26 Mart ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 19 Mart ile biten haftaya göre 7 milyar 226 milyon dolar azalarak, 147 milyar 421 milyon dolardan 140 milyar 195 milyon dolara indi. Parite etkisinden arındırıldığında ise vatandaşların döviz hesaplarında yaşanan düşüş 6.7 milyar dolar oldu.

YABANCILARDAN 8.5 MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ 19-26 Mart haftasında yabancılar ise, swap kanalından 6,6 milyar dolar, hisse ve tahvil kanalından ise 1,9 milyar dolar olmak üzere toplamda 8,5 milyar dolarlık çıkışa imza attılar

TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATLARI GERİLEDİ

26 Mart ile biten haftada bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatları da düşüş gösterdi. 19 Mart ile biten haftada 261 milyar 707 milyon dolar olan yabancı para mevduatları, 26 Mart ile biten haftada, 9 milyar 265 milyon dolar artarak 252 milyar 442 milyon dolara indi.

ZİRVE 236.1 MİLYAR DOLAR

TCMB verilerine göre, lokallerin yabancı para mevduatları 2020 yılında yaklaşık 42 milyar dolar artıştan sonra 22 Ocak haftasında 236.1 milyar dolarla tarihi zirveyi görmüştü. Daha sonra sınırlı gerilemeler görüldü.

Yerleşikler geçen yıl uygulanan düşük faiz politikası nedeniyle TL'nin değer kaybedeceği beklentisiyle dövize ve altına yönelmişti. Geçen yılki 40 milyar doları aşan bu yönelimin 28 milyar dolarlık kısmı bireysellerden, 13 milyar dolarlık kısmı ise kurumsallardan gelmişti.