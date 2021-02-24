Döviz mevduatlarının açıklanmasında yeni dönem

Merkez Bankası (TCMB), yurt içi yerleşiklerin haftalık olarak açıkladığı yabancı para mevduatlarındaki değişim tutarını parite etkisinden arındırılmış olarak da açıklamaya başlayacak.

TCMB’den veri revizyonuna ilişkin yapılan açıklamada, “19 Şubat haftasına ait verilerden başlamak üzere yurt içi yerleşiklerin önceki haftaya göre yabancı para mevduatlarındaki değişim tutarı parite etkisinden arındırılmış olarak yayın kapsamına dahil edilecektir” denildi.

TCMB takvimine göre 19 Şubat haftasına ait veriler yarın açıklanacak.