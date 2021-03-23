Döviz uçuyor mutfak yanıyor

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, “halkın enflasyonu” araştırması mart ayı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinin fiyatı martta yüzde 2.5, yılbaşından bu yana yüzde 9.2 ve son bir yılda da yüzde 29.2 arttı. Böylece memur ve emekliye ilk 6 ay için verilen yüzde 3 zam buhar olduğu gibi, dar gelirlinin gıda mallarını alım gücü yılbaşına göre 6.2 puan eksiye düştü. Kurdaki yükselişin fiyatlara yansıtılması halinde mutfaktaki yangının daha da alevlenmesinden korkuluyor.

MAAŞ ZAMMI ERİDİ

Birleşik Kamu-İş Başkanı Mehmet Balık, zamlara karşı en korumasız durumdaki yoksul kesimin aile bütçesinin en az üçte birini ayırmak zorunda kaldığı gıda fiyatlarındaki artışın mart ayında da devam ettiğini söyledi. Araştırmayla sabit gelirlilerin, ücretlilerin ve yoksulların yaşadığı gerçek enflasyonun boyutunun ortaya konulduğunu belirten Balık, gıda fiyatlarında yaşanan hızlı artışın maaş zamlarını katbekat geride bıraktığına dikkat çekti.

SÜTE YÜZDE 18.1 ZAM

Araştırma sonuçlarına göre, yılbaşından bu yana geçen 3 ayda gıdadaki artış yüzde 9.2'ye ulaştı. İlk 3 ayda ekmek, bulgur, un makarna fiyatlarında yüzde 5.5, et ve balık fiyatları yüzde 7.8, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 18.1 artarken, 2020'nin son aylarında hızla yükselen yağ fiyatlarındaki artış yüzde 4.8 oldu. Ocak-mart döneminde meyve fiyatları yüzde 4.4, sebze fiyatları yüzde 12.5 artarken bakliyat fiyatları yüzde 3.1 oranında düştü.

YILLIK ARTIŞ ENFLASYONU SOLLADI: YÜZDE 29.2

Araştırmaya göre, halkın en çok tükettiği 79 çeşit gıda maddesinin fiyatı son bir yıllık dönemde yüzde 29.2 zamlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre yıllık enflasyon ise yüzde 15.61 oldu. Araştırma sonuçları, bu yıl martta geçen yılın mart ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarının yüzde 25.7, et-balık fiyatlarının yüzde 12.4, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarının yüzde 39.1 arttığını ortaya koydu. Bir yılda yağ fiyatları yüzde 40.8, meyve yüzde 18.1, sebze yüzde 55.1, bakliyat yüzde 16.5 zamlandı.