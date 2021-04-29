Dünya aşıya beş yılda 157 milyar dolar harcayacak

Tüm dünyada 2025 yılına kadar corona virüsü aşıları için harcanan tutarın 157 milyar dolar seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Sağlık sektörüne yönelik veri ve analiz hizmeti sunan ABD menşeili IQVIA Holdings tarafından açıklanan raporda, tüm dünyada devam eden aşılama çalışmalarını her iki yılda bir yapılacak “ek aşıların” izleyeceğine işaret edildi.

‘2022 SONUNDA AŞILAMA ORANI YÜZDE 70 OLACAK’

IQVIA, corona virüsü ile mücadelede ilk aşılama dalgası ile 2022 sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 70’inin aşılanmasını öngördüğünü belirtti.

Raporda ilk aşılardan sonra mevcut aşıların etki süresinden yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre iki yılda bir ek aşıların yapılmasının beklendiği belirtildi.

ABD ÜÇÜNCÜ DOZA HAZIRLANIYOR

Beyaz Saray’dan bir yetkili bu ay yaptığı açıklamada, ABD’nin ilk tam aşılama sonrasında 9 ila 12 ay içinde ek aşı ihtiyacı oluşması olasılığına karşı hazırlık yaptığını söylemişti. Pfizer de 12 aylık süre içerisinde ek bir aşı yapılmasına ihtiyaç duyulabileceğini açıklamıştı.

Aşı harcamalarının tüm dünyada devam eden aşılama çalışmaları nedeniyle 54 milyar dolar ile bu sene en yüksek seviyede olması bekleniyor.

REKABET VE AÇI HACMİ FİYATLARI DÜŞÜRECEK TAHMİNİ

IQVIA’dan Murray Aitken artan rekabetin ve aşı hacminin fiyatları aşağıya çekmesiyle 2025 yılında bu harcamanın 11 milyar dolar seviyesine gerilemesinin beklendiğini söyledi.

IQVIA’dan yapılan açıklamada, corona virüsü aşıları için yapılan harcamaların aynı dönemde yaklaşık 7 trilyon dolar seviyesinde olması beklenen toplam reçeteli ilaç harcamalarının %2’si seviyesinde olacağı ifade edildi. (REUTERS)



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