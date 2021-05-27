Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dünya Bankası: Türkiye ekonomisinin görünümü son derece belirsiz

Dünya Bankası ekonomisti David Knight, Türkiye ekonomisinin bu yılki görünümünün çok belirsiz olduğunu ve risklere karşı güçlü para politikası uygulanması gerektiğini söyledi.

Güncellenme: 17:47, 27/05/2021
HaberlerEkonomi
Dünya Bankası: Türkiye ekonomisinin görünümü son derece belirsiz

Dünya Bankası’nın üst düzey bir yetkilisi, Türkiye ekonomisinin görünümünün “son derece belirsiz” olduğunu belirterek, ekonomik büyümenin “güçlü” para politikasına ve salgının kontrol altına alınması için uygulanacak tedbirlere bağlı olduğunu açıkladı.

Bankanın üst düzey ekonomisti David Knight, Türkiye ekonomisi için “Bu yılki görünüm çok belirsiz ve özellikle para politikası olmak üzere politikaların gidişatına ve corona virüsünün kontrol altına alma tedbirlerinin etkililiğine bağlı olacak” dedi.

2021 İÇİN ORTALAMA ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 15,5

Knight, Dünya Bankası’nın bu yıl ihracatın iyileşmesine bağlı olarak Türkiye için yaklaşık yüzde 5’lik bir ekonomik büyüme öngördüğünü ve 2021 yılı için enflasyonun ortalama yüzde 15.5 olmasını beklediğini belirtti.

Banka yetkilisi ayrıca Türkiye’nin politika faiz oranının %19 olarak belirlenmiş olmasının “uygun” olduğunu ve Türkiye’nin ABD para politikasının sıkılaşmasından kaynaklanacak arz şokları dahil olmak üzere dış risklere maruz kalmaması için “güçlü” bir para politikası izlenmesinin gerektiğini ifade etti. (REUTERS)

İlginizi ÇekebilirAltına talep bıçak gibi kesildi: Rekordan dibe döndüAltına talep bıçak gibi kesildi: Rekordan dibe döndüİlginizi ÇekebilirDünya Bankası: Türkiye'de mutlak yoksul sayısı 3,2 milyon kişi arttıDünya Bankası: Türkiye'de mutlak yoksul sayısı 3,2 milyon kişi arttı
Yayınlanma Tarihi:17:44,