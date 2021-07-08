Dünya gıda fiyatları son 1 yıldır ilk defa düşüş gösterdi

FAO tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Mayıs ayındaki revize 127.8 seviyesinden Haziran ayında 124.6’ya düştü.

Mayıs gıda fiyatları endeksi daha önce 127.1 olarak açıklanmıştı.

YILLIK ARTIŞ 33,9

Yıllık bazda fiyatlar Haziran ayında yüzde 33.9 artış kaydetti.

FAO’nun bitkisel yağ fiyatları endeksi Haziran ayında yüzde 9.8 geriledi. Hububat fiyatları endeksi Haziran ayında aylık oranda yüzde 2.6 gerilese de yıllık bazda %33.8 yükseldi. Mısır fiyatları %5 geriledi. Uluslararası pirinç fiyatları da Haziran’da gerileyerek son 15 ayın en düşük seviyesine indi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bu yıl dünya çapında hububat hasadının 2.817 milyar ton ile bir önceki tahminin biraz altında kalacak olsa da rekor seviyede olacağını açıkladı. (REUTERS)

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