Dünyanın en zengin ailesinin 11,85 dolar direnişi

ABD'de saatlik asgari ücretin 15 dolara yükseltilmesi yönündeki talepler giderek artarken, bazı işletmeler düşük ücrette ısrar ediyor. Bu işletmelerin başında ise, perakende zinciri Walmart geliyor.

Yaklaşık 2,3 milyon kişiyle dünyanın en büyük işvereni olan şirket, işçilerin taleplerine rağmen saatlik 11,85 dolar olan mevcut asgari ücreti artırmıyor.

2020 YILI CİROSU 500 MİLYAR DOLAR

Yaklaşık 250 milyar dolarlık servetleriyle dünyanın en zengin ailesi olan Walmartlar, şirketlerinin geçen yıl pandemi etkisiyle 500 milyar dolarlık rekor hasılat elde etmesine rağmen ücret artışı taleplerine olumsuz yanıt veriyor.

Bloomberg Businessweek dergisi, konuya ilişkin “Walmart'ın 15 dolarlık asgari ücrete karşı mücadelesi onu eşitsizlik tartışmasının içine sokabilir” başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, şirketin son yıllarda eğitim ve doğum izni ödemeleri gibi ek ödemelerle ücretleri aslında iyileştirdiği ancak ülke genelinde bazı şirketlerin kabul ettiği 15 dolarlık saatlik asgari ücreti kabul etmeyerek risk aldığı ifade edildi.

ABD’DEKİ MAĞAZALARINDA 1,5 MİLYON KİŞİ ÇALIŞIYOR

ABD genelinde Walmart mağazalarında yaklaşık 1,5 milyon kişi çalışıyor. Geri kalan yaklaşık 800 bin kişi ise ABD dışında mağazalarda istihdam ediliyor.

Walmart'ın ardından dünyanın en büyük işverenleri arasında yer alan ve dünya genelinde 1 milyonu aşkın kişiyi istihdam eden e-ticaret şirketi Amazon, saatlik asgari ücreti 15 dolara yükseltmişti.

Walmart, 2020 yılında cirosunu 35 milyar dolar artırmış ve 22 milyar dolarlık net kâr açıklamıştı.

BIDEN’DAN 15 DOLAR KARARNAMESİ

ABD Başkanı Joe Biden, federal devlet kurumlarında çalışan sözleşmeli işçilerin saatlik asgari ücretini 10,95 dolardan 15 dolara yükselten kararı bugün imzalamıştı.

ABD’de federal asgari ücret 2007 senesinden bu yana 7,25 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakamın 15 dolara yükseltilmesi yönünde yoğun talep var. Biden da seçim öncesinde bu talebi vaatleri arasına almıştı.

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