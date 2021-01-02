Dünyanın en zengin insanı bağışta ‘en cimri’ çıktı

Dünyada servet eşitsizliği artmaya devam ederken, zengin kişilerin yaptıkları bağışlar da yakından takip ediliyor. Business Insider, ABD'nin en zengin 400 insanını, servetlerine oranla yaptıkları bağışlar açısından karşılaştırdı.

Forbes dergisinin en zenginler listesindeki 400 kişiden 29'unun servetlerinin en az yüzde 10'unu bağışladıkları aktarılan haberde, 191,8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos'un yaptığı bağışların servetinin yüzde 1'inden az olduğuna dikkat çekildi.

170 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı olan ve 2020’de servetini 142 milyar dolar artıran Tesla’nın patronu Elon Musk da en çok bağış yapanlar listesinde yer almadı.

BEZOS’UN ESKİ EŞİNDEN PANDEMİDE 4 MİLYAR DOLAR BAĞIŞ

E-ticaret ve teknoloji devi Amazon'un patronu olan Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, geçen ay yaptığı açıklamada “Pandemiden etkilenen kişilere yardım için son 4 ayda 4 milyar doların üzerinde bağış yaptım” demişti.

58,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 19. kişisi olan Scott, 2019'da da 1,7 milyar dolarlık bağış yaptığını açıklamıştı.

SOROS LİSTEDE İLK SIRADA

29 kişilik ‘en hayırsever zenginler' listesinde ilk sırada ünlü milyarder George Soros yer aldı. Soros'un hayatı boyunca kurucusu olduğu Açık Toplum Vakıfları aracılığıyla toplamda 15 milyar dolardan fazla bağış yaptığı ve bu rakamın başlangıçtaki servetinin yüzde 64'ünden fazla olduğu belirtildi.

Forbes listesine göre, 90 yaşındaki Soros'un mevcut serveti 8,6 milyar dolar.

Soros'un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakıfları, birçok ülkede ABD ve serbest piyasa yanlısı siyasi grupları destekliyor.

İKİNCİ SIRADA BUFFET VAR

86,7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 6. insanı olan Warren Buffet, servetine oranla en çok bağış yapan Amerikalılar listesinde ikinci sırada yer alıyor.

Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO’su ve en büyük hissedarı olan Buffet'ın servetinin yüzde 46'sını bağışladığı belirtildi.

Dünyanın en ünlü hisse senedi yatırımcılarından olan Buffet, servetinin büyük kısmını bağışlayacağını açıklamıştı.

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BILL GATES DE LİSTEDE

Teknoloji devi Microsoft'un patronu Bill Gates, servetinin yüzde 10 ile 20'si arasındaki bir miktarı bağışladığı tahmin ediliyor.

132 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Bill Gates, 1997 yılında eşi Melinda Gates ile birlikte isimlerini verdikleri bir vakıf kurmuştu. 200 milyon dolarlık ilk bağışları, ABD'de kamuya ait kütüphanelere internet getirilmesi için kullanılmıştı.

Bill ve Melinda Gates Vakfı, dünya genelinde salgından etkilenenlere yardım için de 1,75 milyar dolarlık bağış taahhüdünde bulunmuştu. Vakıf, corona virüsü testleri ile aşıların geliştirilmesi ve dağıtılması için de bağışta bulunmuştu.

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