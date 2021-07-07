Dünyanın en zengin insanı servet rekoru kırdı

Dünyanın en zengin insanı, Amazon’un eski CEO’su Jeff Bezos, bugün Amazon’un hisselerinin fırlamasının ardından yeni bir servet rekoru kırdı. Dün itibariyle Bezos’un serveti 211 milyar dolara ulaştı.

PENTAGON KARARI SONRASI REKOR

Pentagon’un Microsoft’la yaptığı anlaşmayı iptal ettiğini duyurmasının ardından Amazon’un hisseleri yüzde 4,7 artış gösterdi.

ABD Savunma Bakanlığı, 2019 yılında Microsoft ile yaptığı Jedi bulut bilişim anlaşmasını dün iptal etme kararı aldı. Kararın ardından yaşanan hisse artışı ile birlikte Bezos’un serveti Bloomberg Milyarderler endeksine göre 8,4 milyar artış gösterdi.

Bloomberg endeksine göre bu miktara en çok yaklaşan kişi, Tesla CEO’su Elon Musk olmuştu. Musk’ın serveti, bu yıl Ocak ayında 210 milyar dolara ulaşmıştı.

Ancak Bezos, Mart ayından itibaren tekrar dünyanın en zengin insanları sıralamasında bir numaraya yükseldi.

PANDEMİ ETKİSİ

Bezos’un serveti, geçen yıl Mart ayında pandemi nedeniyle Amazon hisselerinde yaşanan büyük artışın ardından 206.9 milyara ulaşmıştı.

Bezos geçtiğimiz günlerde Amazon’daki CEO’luk görevini bırakmasına rağmen hâlâ şirketin en büyük hissedarı.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ

Dünyanın en zenginleri sıralamasında Bezos’un hemen ardından Tesla CEO’su Elon Musk ve lüks tüketim ürünleri satan Bernard Arnault geliyor.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve Facebook CEO’su Mark Zuckerberg de sıralamada en üst sıralarda yer alıyor.

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