Dünyanın en zengin insanı servet rekoru kırdı

Dünyanın en zengin insanı, Amazon’un eski CEO’su Jeff Bezos, bugün Amazon’un hisselerinin fırlamasının ardından yeni bir servet rekoru kırdı. Dün itibariyle Bezos’un serveti 211 milyar dolara ulaştı.
Pentagon’un Microsoft’la yaptığı anlaşmayı iptal ettiğini duyurmasının ardından Amazon’un hisseleri yüzde 4,7 artış gösterdi.
ABD Savunma Bakanlığı, 2019 yılında Microsoft ile yaptığı Jedi bulut bilişim anlaşmasını dün iptal etme kararı aldı. Kararın ardından yaşanan hisse artışı ile birlikte Bezos’un serveti Bloomberg Milyarderler endeksine göre 8,4 milyar artış gösterdi.
Bloomberg endeksine göre bu miktara en çok yaklaşan kişi, Tesla CEO’su Elon Musk olmuştu. Musk’ın serveti, bu yıl Ocak ayında 210 milyar dolara ulaşmıştı.
Ancak Bezos, Mart ayından itibaren tekrar dünyanın en zengin insanları sıralamasında bir numaraya yükseldi.
Bezos’un serveti, geçen yıl Mart ayında pandemi nedeniyle Amazon hisselerinde yaşanan büyük artışın ardından 206.9 milyara ulaşmıştı.
Bezos geçtiğimiz günlerde Amazon’daki CEO’luk görevini bırakmasına rağmen hâlâ şirketin en büyük hissedarı.
Dünyanın en zenginleri sıralamasında Bezos’un hemen ardından Tesla CEO’su Elon Musk ve lüks tüketim ürünleri satan Bernard Arnault geliyor.
Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve Facebook CEO’su Mark Zuckerberg de sıralamada en üst sıralarda yer alıyor.