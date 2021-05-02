Dünyayı en fazla kirleten 15. ülkeyiz

İklim değişikliği ile ilgili Paris Anlaşması'nı onaylamayan 6 ülkeden biri olduğumuzu da hatırlatan Voyvoda, “Şu anda Paris'in dışında kalmış olmak, Türkiye açısından önemli riskler barındırıyor” dedi. Prof. Voyvoda, komisyona şu bilgileri verdi:

FOSİL YAKITA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

“Türkiye, ekonomik çıktının üretimiyle emisyon ayrıştırmasını gerçekleştirememiş dolayısıyla hasılanın emisyona, enerjiye ve fosil yakıtlara bağımlılığını ayrıştıramamış bir ülke konumda. Emisyon artış oranları dünyada ve ülke gruplarıyla karşılaştırıldığında oldukça yüksek, fosil yakıt, özellikle kömüre verdiği sübvansiyonlarla oldukça yüksek kategoride seyrediyor.”

AVRUPA'NIN KARBON VERGİSİ TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYECEK

Avrupa'nın karbon fiyatlaması olmayan ülkelerden ithal edilen ürünlere karbon vergisi öngördüğünü ifade eden Prof. Ebru Voyvoda, “Henüz netleşmedi ama karbondioksit ton başına 30 ya da 50 Euro arasında gerçekleştirilebilecek bir vergi. Türkiye aslında Avrupa'yla ihracat ilişkileri nedeniyle en önde etkilenecek ülkelerden biri olarak görülüyor” dedi.