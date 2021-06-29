EBRD, Türkiye için büyüme tahminini yüzde 5,5’e yükseltti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), salgının etkisinin azalmasının ardından kaydedilen toparlanmaya atıfta bulunarak Türkiye ekonomisi için bu yılki büyüme tahminini %5’ten %5.5’e yükseltti.

Banka, turizm sezonunun uzun sürmesi halinde ekonomik büyümenin tahminleri bir miktar aşabileceğini, turizm sezonunda öngörülen canlanmanın yavaşlaması ve aşıların yeni corona virüs varyantlarına karşı diğer varyantlara olduğu kadar etkili olamaması halinde aşağı yönlü riskler oluşabileceğine dikkat çekti.

HÜKÜMET YÜZDE 20 BÜYÜME ÖNGÖRÜYOR

Türkiye ekonomisi Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %7 büyürken, hükümet büyümenin ikinci çeyrekte, salgın nedeniyle keskin yavaşlama kaydedilen geçen yıla kıyasla %20’ye yükseleceğini öngörüyor.

EBRD’nin bölge ekonomilerinden sorumlu başekonomisti Roger Kelly, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre bir miktar yavaşlama görülebileceğini belirterek, “Faaliyetler hızlanmaya başladı, görünüm olumlu, her zaman var olan makro ekonomik istikrarsızlar eskisi kadar belirgin değil” dedi.

Ekonominin turizm ayağında ertelenen talebe dikkat çeken Kelly, “Turizm hızlanır ve sezon uzarsa (büyüme) tahminlerin üzerine çıkılabilir. Ruslar (Türkiye’ye) geri dönüyor ve Almanya ile diğer ülkelerden de bazı olumlu sinyaller var” dedi.

DELTA VARYANTI RİSKİ

Ancak Kelly, tüm dünyada olduğu gibi aşıların yeni corona virüs varyantlarına karşı diğer varyantlara olduğu kadar etkili olamaması ve tecrit önlemlerinin tekrar başlatılması halinde tahminlerde aşağı yönlü riskler oluşabileceğine dikkat çekti.

Kelly dolar karşısında tarihi zirvelere yakın seyreden TL’de yaratacağı değer kaybı baskısı nedeniyle faizlerin Eylül’den önce indirilmesinin de bir risk unsuru olduğunu, ancak ekonomide görülen toparlanma nedeniyle TCMB üzerindeki baskının hafiflediğini düşündüğünü belirtti.

Kelly, “Ekonomide oldukça güçlü bir toparlanma gördüğümüz için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan Temmuz ya da Ağustos’ta faiz indirilmesi yönünde daha az baskı gelebilir” dedi.

Erdoğan Haziran başındaki açıklamasında faizlerin düşmesi gerektiğini söyleyerek, Temmuz ve Ağustos aylarını işaret etmiş ve dolar/TL bunun ardından tarihi zirveye yükselmişti. TCMB ise vaktinden önce bir faiz indirimi beklenmemesi gerektiğini belirtmişti.

2022 İÇİN YÜZDE 4 ÖNGÖRÜSÜ

EBRD tarafından bugün yayımlanan raporda 2022 yılı için ise %4 büyüme öngörüldü.

EBRD raporunda ekonomindeki büyümenin ihracat önderliğinde gerçekleşeceği, daha önce alınan salgın tedbirlerinin devam eden etkileri ve hanehalklarının bozulan mali durumunu nedeniyle iç talebin sınırlı kalacağı da belirtildi.

Raporda 2020 yılında salgının başlangıcından itibaren para politikasında sağlanan gevşeme ve kredi büyümesine atıfta bulunularak bu nedenle Türkiye’nin 2020 yılında büyük ekonomiler arasında Çin’den sonra büyüme kaydeden tek ülke olduğu belirtildi. Ancak bu büyümenin ülkenin döviz rezervinde meydana gelen belirgin kayıplar gibi maliyetler karşılığına kazanıldığına da dikkat çekildi. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Elvan: İkinci çeyrekte yüzde 20 büyüme bekliyoruz