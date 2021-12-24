Edirne Esnaf Odası Başkanı: Kur düşünce gelen Bulgar sayısı azaldı

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, kurdaki düşüş sonrası Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarların sayısında azalma olduğunu söyledi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Recep Zıpkınkurt ise, Bulgarların önceden sadece pazarlara gelirken şimdi mağazalardan marka ürün alır hale geldiklerini, şehrin ticaretindeki paylarının yüzde 40'tan 80'e çıktığını aktardı.

Gamze BAL

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Bir Bulgar Levasının geçen hafta 9,43 TL’ye çıkmasıyla Edirne’ye akın eden Bulgarlar, kurdaki düşüş sonrası daha az gelmeye başladı.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Kemal Cingöz, “Son günlerde kurdaki düşüşün etkisiyle Edirne’ye alışverişe gelen Bulgar sayısında azalma gözlemledik. TL’deki değer kazancı gelen Bulgarların sayısında daha da azalma yaratacaktır” dedi.

“Ancak bunun zararını geçen hafta yüksek kurdan mal alan esnaf ödeyecek” diyen Cingöz, “Dolar 16 TL iken ürün alanlar oldu. Ürün kargodan gelmeden esnaf zarar etti. Esnafın elinde pahalı aldığı ürünler varken bir anda kur düştü diye indirim yapamıyor” diye konuştu.

‘ONLAR ALDI, BİZİMKİLER BAKTI’

Cingöz, “Kurdaki düşüşün fiyatlara yansıması zaman alacak. Akaryakıttaki indirimler de pompaya yansımadı. Fiyatlarda düşüşün olması için enerji giderlerinin de ucuzlaması lazım” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, son haftalarda gelen Bulgarların hem sayısında hem harcamalarında geçen yıla kıyasla yüzde 50’ye kadar artış olduğu bilgisini veren Cingöz, “Onlar gelip alışveriş yapıyor, bizimkiler bakıyor” diye konuştu.

‘ARTIK MARKA ÜRÜN ALABİLİR OLDULAR’

Son haftalarda Türk lirasındaki tarihi erime sonrası Edirne’ye alışverişe gelen Bulgarların sayısının sadece son iki haftada ikiye, yaptıkları harcamaların ise üçe, dörde katlandığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr’ye bilgi veren Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Recep Zıpkınkurt, Edirne’ye her hafta içi günlük 5-6 bin kişi gelirken bu sayının son iki haftada 12-13 binlere çıktığını, hafta sonu ise gelen kişilerin 20-22 bin kişiye ulaştığını söyledi.

Zıpkınkurt, “Edirne’ye Bulgar akını devamlı oluyor ancak döviz kurundaki son artışlarla birlikte aldıkları ürün çeşitlilikleri artmaya başladı, şimdi her şeyi alır hale geldiler. Önceden tuvalet kağıdı, deterjan, çocuk bezi almaya geliyorlardı, şimdi aklınıza gelebilecek her şeyi alıyorlar. Eskiden sadece Ulus Pazarı, Sosyete Pazarı gibi pazarlara gelirlerken, şimdi mağazaları, markaları tercih ediyorlar” diye konuştu.

ŞEHRİN TİCARETİNDEKİ PAYLARI YÜZDE 80’E ÇIKTI

Zıpkınkurt’un verdiği bilgiye göre, Edirne’deki fiyatlar Bulgarların alım gücüne göre belirleniyor, bu da vatandaşı oldukça zorluyor.

İki yıl önce yaptıkları bir ankette Bulgarların günlük harcamalarının 100 Euro civarındayken, şimdi 400-500 Euro’ya çıktığını söyleyen Zıpkınkurt, “Alışverişe gelen komşuların ticaretteki payı son iki yılda yüzde 75-80’lere çıktı. Önceki aylarda ve yıllarda yüzde 40 idi” ifadelerine yer verdi.

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