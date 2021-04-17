Futbolcu Tevez servet vergisi ödememek için mahkemeye başvurdu

Arjantin'de sol eğilimli hükümetin 2020 yılı Aralık ayında parlamentodan geçirdiği servet vergisini ödemek istemeyen zenginler, mahkemeye koştu. Bu kişilerden biri de ülkenin yaşayan futbol efsanelerinden Carlos Tevez oldu.

Boca Juniors forması giyen 37 yaşındaki Tevez, servet vergisinin son günü olan 16 Nisan 2021 tarihinden bir gün önce temyiz mahkemesine başvuru yaptı.

Bloomberg'e konuşan Tevez'in avukatı Juan Carlos Nicolini, mahkeme başvurusu haberini teyit ederken, başvuruda söz konusu verginin anayasaya aykırı olduğunun öne sürüldüğü aktarıldı.

Avukat Nicolini, vergiden muafiyet için 100'ü aşkın kişinin mahkemeye başvurduğunu söyledi.

HEDEFİN GERİSİNDE KALINDI

Bir süredir ağır bir ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de tam adı ‘Büyük Servetlerin Olağanüstü Dayanışma Katkısı Kanunu' olan ve tüm dünyada geniş yankı uyandıran servet vergisi düzenlemesi, varlığı 200 milyon pesoyu aşan (2,2 milyon dolar) kişilerin servetinden yüzde 2 ila yüzde 3,5 arasında değişen miktarda tek seferlik vergi alınmasını öngörüyor.

Yaklaşık 13 bin kişiyi etkilemesi beklenen yasaya göre serveti 200 milyon pesoyu aşanlar yüzde 2 oranında, serveti 3 milyar pesoyu (32 milyon dolar) aşanlar yüzde 3,5 oranında vergi ödeyecekti.

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Bloomberg, son ödeme tarihi 16 Nisan 2021 olan servet vergisinde mart ayı itibarıyla toplanan hasılatın, 300 milyar peso (3,2 milyar dolar) olan beklentinin sadece yüzde 2'sine denk olan 6,1 milyar peso olduğunu aktardı.

Son tarih itibarıyla ne kadar servet vergisi toplandığı henüz Arjantin hükümeti tarafından açıklanmadı.

Pandemi döneminde Latin Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde zenginlerden servet vergisi alınması ve şirketlerden alınan kurumlar vergisinin artırılması talebi giderek yaygınlaştı.

YOKSUL BİR MAHALLEDE DOĞMUŞTU

Kariyerinde İngiltere'de Manchester United ve Manchester City ile İtalya'da Juventus gibi dev kulüplerde forma giyen Tevez, başkent Buenos Aires'in yoksul mahallerinden biri olan Fuerte Apache'de doğdu.

Netflix 2019'da Tevez'in hayatını konu alan ‘El Apache' isimli bir dizi yayımlamıştı.

Tevez, Messi'nin ardından kariyerinde en çok para kazanmış olan Arjantinli futbolcu olarak da biliniyor.

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