Ege ihracatta 25 milyar doları aştı

Ege Bölgesi'ndeki gümrük müdürlüklerinin açıkladığı ihracat ve ithalat istatistiklerinden yapılan derlemeye göre Ege Bölgesi'nin 2020 yılı dış ticaret hacmi 43 milyar 469 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aliağa Gümrük Müdürlüğü'nden gerçekleştirilen ihracat 12 milyar 645 milyon dolar olurken, İzmir Gümrük Müdürlüğü 7 milyar 763 milyon dolar ihracatı kayda aldı. Ege Serbest Bölge Müdürlüğü ise; 1 milyar 791 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü sırasında yer aldı.

KARŞILAMA ORANI % 158

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ege Bölgesi illerinin ihracat rakamı 21 milyar 474 milyon dolar, ithalatı ise; 13 milyar 633 milyon dolar oldu.

Ege Bölgesi'nde bulunan gümrük müdürlüklerinin verilerine göre Ege Bölgesi'nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 139 olurken, Ege Bölgesi illerinin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 158'e ulaştı.

Ege Bölgesi'ndeki tüm iller dış ticaret fazlası verdi. İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Balıkesir, Muğla, Afyon, Uşak ve Kütahya illerinin hepsi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da dış ticaret fazlası vermeyi başardı. İzmir, iki serbest bölgesiyle Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok ihracat yapan ikinci il oldu.

İhraç edilen 4 balıktan 3'ü Egeli balıkçılardan

Egeli su ürünleri ihracatçıları, Türkiye'nin 2020 yılında yaptığı 1 milyar 53 milyon dolarlık ihracata 741 milyon dolarlık katkıyla sektöre damga vurdu. Türkiye'nin 2020 yılında ihraç ettiği her 4 balıktan, 3'ünü ihraç etmeyi başaran Egeli balıkçılar, 2023 yılı için 1 milyar dolar su ürünleri ihracat hedefi koydu.

Hedef sürdürülebilir tarım

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP) raporuna göre dünya nüfusunun yüzde 11'i gıdaya ulaşamıyor. 1.3 milyar ton gıda ise israf ediliyor. Egeli tarım üreticileri hem iklim hem açlık krizinin önüne geçmek hem de tarladan çatala kadar olan zincirde güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırmak için Organik Tarım ve İyi Tarım uygulamalarına, tarımsal teknolojilere kısacası Ar-Ge ve inovasyona odaklanıyor. Ege bölgesi zeytin ve zeytinyağında 2020'de 159 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Bölgenin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamülleri ihracatı ise 2020'de belirlenen 500 milyon dolar hedefini aşarak, yüzde 14'lük artışla 505 milyon dolara ulaştı.