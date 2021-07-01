Fiyat istikrarının tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak için Fiyat İstikrarı Komitesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruldu. Dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle kurulan kurul, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri yakından izleyecek ve değerlendirmelerde bulunacak. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ise fiyat istikrarının kalıcı olarak sağlanması için çalışacağı açıklandı. Fiyat istikrarı görevi kanunla Merkez Bankası'na (TCMB) verilmesine rağmen; 5 bakan, Strateji ve Bütçe Başkanı ve TCMB Başkanı'ndan oluşan komite kurulması tartışma da yarattı.

70'LERDE DENENDİ

TCMB'nin bağımsız ve güvenilir para politikası ile temel görevini yerine getirmesi gerekirken, enflasyonla mücadelenin komisyona havale edilmesi sert eleştirilere neden oldu. 2010 sonrasında gerçek bir enflasyon hedeflemesi uygulanmadığına işaret eden uzmanlar, çeşitli komitelerin kurulduğu dönemlerin para politikasının üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremediği zamanlar olduğuna dikkat çekti. Sosyal medya hesabından konuyu değerlendiren eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez ise 1970'lerde Fiyat Kontrol Komitesi adı altında kurulan komiteyi hatırlattı. Eğilmez, “70'lerin ikinci yarısında kurulan benzer bir komite bugün eskiyi tanımlamak için anlatılan kuyruklara, karaborsaya yol açmıştı. Ekonomi, ekonomi dışı önlemlerle yönetilemez” dedi.

“TCMB'Yİ ÇALIŞTIRMAYIP KOMİTE KURUYORSUNUZ”

TCMB Kanunu'nun fiyat istikrarıyla ilgili maddesini (Madde 4: Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır) ekonomist Uğur Gürses, “Kanunla belirlenen, işi fiyat istikrarı olan MB'yi çalıştırmıyorsunuz, sonra bakanları listelediğiniz bir genelgeyle Fiyat İstikrarı Komitesi kuruyorsunuz” eleştirisinde bulundu. Gürses, bu kararı “Enflasyonla mücadeleyi ‘alt komisyona' havale etmek” olarak yorumladı.