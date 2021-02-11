Ekonomide asıl sınav yüksek faiz ve özerklik

Oxford Economics, yayınladığı Türkiye raporunda yeni ekonomi yönetiminin kalıcı fiyat istikrarı da dahil olmak üzere piyasalara güvenilir mesajlar verdiğine dikkat çekerek, “Ancak asıl sınav, önümüzdeki aylarda yüksek faiz oranlarının ekonomiye etkileri ortaya çıktığında verilecek” yorumunu yaptı. İngiliz ekonomik tahmin ve analiz kuruluşu raporunda, ekonomi yönetiminin aldığı kararları doğru bulmakla birlikte, yüksek faizin yansımalarının Türkiye'ye daha olumlu bakmalarını engellediğine dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:

KRİTİK NOKTA ÖZERKLİK

“Görüşümüzü yeniden gözden geçirmemizin belirleyicisi, enflasyondaki düşüş yeniden sağlandığında parasal özerkliğin devam edip etmeyeceği ve yeni ekonomi ekibinin orta vadeli enflasyon hedeflerine odaklanmasına izin verilip verilmeyeceği olacaktır. Bu, enflasyon beklentilerinde önemli bir düşüş, ‘borç alınan' rezervlerin yerine konulması ve yurt içi mevduatın ters dolarizasyonunda ilerleme ile kendini gösterecektir. Çünkü enflasyon yükselmeye devam ediyor ve Türk vatandaşları dolarlarını bozdurmakta hâlâ tereddütlü.”

YABANCI GELİYOR AMA

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal göreve geldikten sonra yabancıların 4 milyar dolarlık Türk tahvili daha alarak portföylerini ocak ayında 9 milyar dolara çıkardıkları vurgulanan raporda, “Bu diğer gelişmekte olan ülkelerdeki miktardan biraz düşük olmasına rağmen toplam içindeki yüzde 5.2'lik payla nisan ayından bu yana en yüksek miktar” denildi.

KİLİDİ YENİ YÖNETİME VERİLEN SÜRE AÇACAK KİLİDİ AÇACAK

Ekonomideki U dönüşünün, resmi enflasyon rakamlarına inanmayan ve TL mevduatın getirisini negatif olarak değerlendiren yerli yatırımcılarda henüz anlamlı bir reaksiyon başlatmadığına dikkat çekilen raporda, şu değerlendirmeye yer verildi:

“22 Ocak haftasında TL mevduatların ağırlıklı ortalaması yılbaşındaki yüzde 17'den yüzde 16.1'e geriledi. Yeni ekonomi politikası ancak enflasyonda kalıcı düşüş olursa başarılı olabilir. Endişemiz, yeni ekonomi yönetimine yeterli süre verilip verilmeyeceği.”