Ekonomide gözler pazartesi ve çarşamba günlerine çevrildi

Yeni haftada ekonomide iki önemli veri takip edilecek. TÜİK 2020 yılı ve 2020 yılı dördüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıklayacak. Pandeminin gölgesinde geçen yılda büyüme rakamları merak edilirken, haftanın bir diğer önemli verisi de çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon rakamları olacak.

BÜYÜME RAKAMLARI YARIN AÇIKLANACAK

Reuters’ın 19 kurumla yaptığı ankete göre 2020 son çeyrekte büyüme beklentileri yüzde 3 ile yüzde 8.3 bandında yer alırken 2020 için tahminlerin medyanı yüzde 2.3 olarak şekilleniyor. Mevcut ekonomi programı YEP’te 2020 beklentisi yüzde 0.3 büyüme yönünde.

Ekonomi, corona virüsünün etkilerinin sınırlı hissedildiği ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyüdükten sonra salgın tecrit önlemlerinin uygulandığı ikinci çeyrekte yüzde 9.9 küçülmüş yeniden açılma adımları ve kamu tarafından kredi büyümesi ile finanse edilen iç talep öncülüğünde üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyümüştü.

BEKLENTİLER YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Hem ekonomistlerin beklentileri, hem de ekonomi yönetiminin ilk söylemleri 2020’nin son çeyreğinde büyümenin bir miktar yavaşlaması yönünde idi. Ancak geçen yılın son aylarındaki salgın tedbirlerinin üretime yönelik bir kısıtlama içermemesi ve geçmiş dönemde uygulanan yüklü kredi genişlemelerinin gecikmeli etkileri beklentilerde yukarı yönlü kuvvetli revizyonlar getirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), geçtiğimiz ay yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nda 2020’de sadece Türkiye, Çin ve Mısır’ın ekonomilerinin büyüdüğünü gösterdiğini söyledi.

ODAK NOKTASINDA FİYAT İSTİKRARI VAR

Son çeyrekte yüzde 6.8 büyüme bekleyen BofA bir araştırma notunda salgının ekonomiye etkisiyle mücadele etmek için geçtiğimiz sene rekor kredi büyümesinin ardından kredi büyümesi negatif seviyede olduğunu belirterek kasım ayında ekonomi yönetiminin değişiminin ardından odak noktasının ekonomik büyümeden fiyat istikrarına çevrildiğini söyledi.

Aralık ayından beri uygulanan corona virüsü önlemlerine rağmen imalata artan bir talep olduğunu belirten BofA notunda aynı zamanda ilk çeyrekte yavaşlama işaretleri görülse de yıllık bazda büyüme güçlü olacağını ve Mart itibariyle önlemlerin kaldırılmasının hizmet sektörüne gelecek talebi arttıracağını ve ikinci çeyrekte büyümeyi destekleyeceğini belirtti.

“Yeni ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürmek için iç talebi yavaşlatma hedefi olsa da gecikmeli talep etkisi ve hizmet sektörünün açılması enflasyon üzerinde baskı oluşturabilir.”

GSYH’nin doğrudan yaklaşık üçte birini oluşturduğundan büyüme verilerine ilişkin önemli bir öncü gösterge kabul edilen sanayi üretimi dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10.1 arttı.

Ankette 2021’in tamamı için tahminlerin medyanı ekonominin salgın sonrası hızlı toparlanarak yüzde 4.5 büyüyeceğini işaret etti.

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ENFLASYON RAKAMLARI ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Haftanın en önemli verilerinden bir diğeri olan enflasyon rakamları ise çarşamba günü saat 10.00’da açıklanacak.

Reuters’ın 16 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette şubat ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 15.1 ile yüzde 15.7 bandında yer aldı. Aylık enflasyonda ise tahmin aralığı yüzde 0.5 – yüzde 1 bandında.

Merkez Bankası (TCMB) 2021 sonu için yüzde 9.4 olan enflasyon tahminini korurken son para politikası kurulu toplantısında enflasyon sepetinde yapılan gıda ve temel mallar gibi gruplardaki ağırlık değişiminin yıllık enflasyonu yıl ortasına kadar bir miktar yukarı yönde etkileyeceği belirtti.

TCMB’nin geçen perşembe yayımlanan PPK Özetleri’nde “Yıllık enflasyon üzerindeki ağırlık etkisinin, nisan ayı itibarıyla 0.5 puan civarına ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde kademeli bir şekilde gerileyerek yıl sonuna doğru ortadan kalkacağı değerlendirmesinde bulunuldu” görüşüne yer verilmişti.

Ocak ayı itibarıyla enflasyon hesaplamasında ağırlığı en yüksek harcama grubu olan gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yükselirken lokanta ve oteller harcama grubunun ağırlığı düşürülmüştü.

ZİRVE BEKLENTİSİ NİSAN, AMA KUR ARTARSA…

Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler enflasyon sepetinde ağırlığı artan gıda grubu ve özellikle de sebze-meyve fiyatlarının şubat ayı enflasyonunda yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini fakat kasım ayından itibaren nispeten değer kazanan TL’nin şubat ayında dayanıklı mal grubu üzerinden enflasyonu dengeleyici etki yaratacağını düşündüklerini belirtti.

'FAİZDE ARTIŞ GÜNDEME GELEBİLİR' Gönençler aynı zamanda nisan ayında enflasyonun yüzde 16 seviyesinde zirve yaptıktan sonra düşüşe geçmesini beklediklerini fakat beklenmedik son kur hareketinin devam etmesi durumunda zirvenin daha yüksek seviyelerde görülebileceğini belirtti ve ekledi: 'Önümüzdeki dönemde artan emtia fiyatlarının da gecikmeli olarak enflasyona etkisini görebiliriz, TCMB de bu konuya değiniyor. Ek olarak, kurda son yaşanan artışın devam etmesi, enflasyon patikasını negatif etkileyeceği için politika faizinde bir artış halen gündeme gelebilir. Öte yandan, enflasyonun düşüşe geçmesinin ardından, TCMB'nin politika faizinde indirim konusunu üçüncü çeyrekte gündeme alabileceğini düşünmeye devam ediyoruz.'

SON İKİ TOPLANTIDA DEĞİŞTİRMEDİ

Naci Ağbal başkanlığındaki TCMB, kasım ve aralık aylarında politika faizini toplam 675 baz puan arttırdıktan sonra, ocak ve şubat ayı para politikası kurulu toplantısında faizi yüzde 17’de sabit tutarak enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun uzun bir müddet sürdürüleceğine dikkat çekmişti.

TEK HANELİ BEKLENTİ HENÜZ OLUŞMADI

Ankette 2021 yıl sonu tahmin medyanı yüzde 10.9 olarak gerçekleşirken tahminler yüzde 10 ila yüzde 12 bandında yer aldı. TCMB beklenti anketinde yıl sonu tahmini yüzde 11.23 civarındaydı. Bu tahminler TCMB’nin yüzde 9.4 tahminine uzak değil ancak yine de tek haneli beklenti henüz oluşmuş da değil.

TCMB’nin önümüzdeki sürece yönelik para politikasında belirleyici olacağını söylediği bileşenler arasında enflasyondaki mevcut gerçekleşme ve beklentilerin yer alması verileri piyasanın son dönemde daha yakından izlenmesine neden oluyor.

TCMB son söylemlerinden gerekirse ek sıkılaştırma yapacağını belirtirken piyasalar bir sıkılaştırma yapılacaksa bunun Nisan ayında enflasyonda görülecek tepe noktasından önce olma ihtimalini yüksek buluyor. Bu kapsamda olası bir ek sıkılaştırma için de enflasyon verileri daha yakından izleniyor. (sozcu.com.tr-REUTERS)