Ekonomide üç yavaşlama sinyali geldi

Ekonomide yavaşlama sinyali olarak değerlendirilebilecek üç veri bugün TÜİK tarafından yayımlandı.

Sanayi üretimi nisanda baz etkisiyle yıllık yüzde 66,0 arttı ancak aylık bazda yüzde 0,9 oranında azaldı. Böylece sanayide çarklar, 11 ay sonra ilk kez yavaşlamış oldu.

Geçen sene nisan ayında, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgının etkisiyle sanayi üretimi sert düşüş göstermişti. Bu nedenle Nisan 2021'de geçen yıla göre baz etkisiyle sert artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 72,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 26,6 arttı.

Aylık veride tablo farklı oldu. Nisanda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.

CİRODA GERİLEME VAR

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Nisan ayında yine aynı baz etkisiyle yıllık yüzde 96,9 arttı. Ancak bu kalemde aylık bazda yüzde 1,8 gerileme kaydedildi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 120,4, inşaat ciro endeksi yüzde 55,9, ticaret ciro endeksi yüzde 92,5, hizmet ciro endeksi yüzde 77,6 arttı.

Aylık bazda bakıldığında ise nisanda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,9 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 0,1, ticaret ciro endeksi yüzde 5,4, hizmet ciro endeksi yüzde 2,7 azaldı.

PERAKENDE SATIŞLAR DA DÜŞTÜ

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 74,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 38,5 arttı.

Bu kalemde de aylık bazda farklı bir tablo ortaya çıktı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,3 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,3 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,2 arttı.

Nisan ayında salgının etkisi artarken, dolar kuru ve kredi faizlerinde artış kaydedilmişti.

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