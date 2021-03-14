Ekonomideki bozulma cezaevleri iş yurtlarını da vurdu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun her ay açıkladığı istihdam verilerine göre ülkede işsizlik azalıyor. Ancak cezaevlerinde tam tersi bir durum yaşanıyor.

Adalet Bakanlığı’na bağlı hapishane iş yurtlarında tarımsal üretimden tekstile, hayvancılıktan el işi sanatlarına, mobilyadan imalatına kadar 180 farklı iş kolunda üretim yapılıyor. 2019 yılında yılında 4 milyar 628 milyon lira yakın gelir sağlayan Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu’nun gelirleri 2020 yılında düşüş gösterdi.

CİRO YÜZDE 20 DÜŞTÜ

2020 faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre geçtiğimiz yıl 2019 yılına göre cirosu yüzde 20.2 azalan Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 3 milyar 692 milyon lira gelir elde etti. 2020’de kurumun gideri ise 3.2 milyar lira oldu. Giderlerin büyük kısmını ise mal ve hizmet alımlarıyla yeni cezaevlerinin inşaatı oluşturdu. Gelirlerin büyük bölümü ise iş yurtlarında üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirler oluşturuyor.

Yasal düzenlemelere göre hükümlülerin cezaevinde çalıştırılma amacı “Hükümlüyü topluma kazandırmak ve meslek sahibi olmalarına yardımcı olmak” şeklinde açıklanıyor. Ancak mahkumlara iş öğretmek ve onlara gelir sağlamak amacıyla oluşturulan kurumun gelirleri yeni adliye sarayları, hapishaneler yapmak ya da iş yurtlarındaki üretim araçlarının yenilenmesi ve onarılması için kullanılıyor.

ÇALIŞAN SAYISI DA AZALDI

Hapiste çalışmayı düzenleyen 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a göre hükümlüler sağlık problemleri yoksa ve meslek sahibi değillerse çalışmak zorunda.

2019 yılında 60 bin 767 hükümlü ve tutuklu iş yurtlarında çalışırken, bu sayı 2020’de 53 bin 818’e geriledi. Çalışan sayısındaki düşüşte Covid-19 önlemleri, özel sektör iş birliklerinin azalması ve ekonomideki yavaşlama etkili oldu.

2020 yılında çalışan hükümlü-tutuklulara ve işçilere ödenen yevmiye miktarı 2019 yılına göre yüzde 45.5 oranında azalış göstererek 77 milyon 689 bin liradan 42 milyon 303 bin liraya geriledi.

2020 yılında Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları’nda çırak olarak çalışanlara 16 lira, kalfalara 17.5 lira, ustalara ise 20 lira günlük ödeme yapıldı.

325 İŞ YURDU VAR

Aralık 2020 tarihi itibariyle 145 kapalı ceza infaz kurumu, 71 kapalı-açık ceza infaz kurumu, 82 açık ceza infaz kurumu, 14 F tipi ceza infaz kurumu, 4 eğitimevi, 9 kadın kapalı olmak üzere Türkiye genelendi toplam 325 iş yurdu bulunuyor. İş yurtlarında tutuklu ve hükümlüler hariç toplam 11 bin kişi çalışıyor.