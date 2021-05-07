Murat Muratoğlu, Sözcü TV’de ekonomiyi yorumladı

Uluslararası araştırmalarda Türkiye ekonomisi en kırılgan ikinci ekonomi olarak gösteriliyor, enflasyon yükseliyor.

Yoksulluk artıyor, pandemi tüm dünya ekonomisini sarsıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), finansal risklerin arttığını, varlığı uzun süredir bilinen tehlikeler dışında yeni riskler ortaya çıktığını açıkladı.

Ekonomide son durum, piyasalar ve olası beklentiler… Borsa, döviz ve faiz ne olacak?

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş sordu, Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu yanıtladı.

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