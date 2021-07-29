Ekonomik güven endeksi Temmuz’da yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK’in verilerine göre, ekonomik güven endeksi Haziran ayında 97,8 iken, Temmuz ayında yüzde 2,3 oranında artarak 100,1 değerine yükseldi.

ENDEKS 3 YILDIR İLK KEZ 100’Ü AŞTI

Buna göre endeks 2018 Mayıs’tan beri ilk kez 100 eşik değerini aştı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği işaret ediyor.

REEL KESİM GÜVENİ ARTTI, TÜKETİCİ GÜVENİ DÜŞTÜ

TÜİK’in açıklamasına göre, ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Temmuz ayında %2,1 oranında artarak 112,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %5,8 oranında artarak 114,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3,7 oranında artarak 109,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %4,7 oranında artarak 86,3 değerini aldı. Tüketici güven endeksi ise %2,7 oranında azalarak 79,5 değerini aldı.