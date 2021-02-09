Ekonomist Timothy Ash: Ağbal ile şimdilik aşk festivalindeler

Döviz kurlarındaki düşüşte ve borsadaki yükselişte sıcak paranın ciddi etkisi var. Merkez Bankası'nın (MB) politika faizini yüzde 17'ye yükseltmesi ve ‘enflasyon düşene kadar sıkı duruşu koruyacağız' mesajları ile dolar 7 lira eşiğine kadar gerilerken, Borsa İstanbul'da yükseliş yaşandı. Sıcak paranın yönü ekonomi için önemini korurken, Uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay Asset Management'in yöneticisi Ekonomist Timothy Ash, Türkiye'nin siyasi gündemine dikkat çekti. Piyasaların “hızla kötüleşen” siyasi ve jeopolitik görünüme pek odaklanmadığını ifade eden Ash, “Hâlâ yanlış bir adım atmayan yeni MB Başkanı ile aşk festivalindeler” dedi.

SİYASİ ZEMİN ZORLU

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerinin bıçak sırtında olduğunu, Boğaziçi Üniversitesi'nde süren “rektör atamasına” yönelik protestolarının stres noktalarından biri haline geldiğini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu yönündeki açıklamalarının risk yarattığını ifade eden Ash, “Yabancı yatırımcı Naci Ağbal'ın hikayesini satın aldı, şimdi yerlilerin dolarizasyonu ters çevirmeye başlaması umut ediliyor. Bu Türk Lirası'nda gerçek bir ivme yaratabilir. Ancak politik zemindeki zorluklar dikkate alındığında Ağbal, yanlış bir adım atmanın bedelini karşılayamaz” dedi.

UCUZ HİSSELERDE YABANCI SATIŞI VAR

Küresel konjonktürün borsadaki yükselişin devam etmesi için uygun göründüğüne işaret edilen İş Yatırım'ın bülteninde, bunun için yabancı yatırımcı girişinin artması gerektiğine dikkat çekildi. Bültende, “Temel olarak ucuz bulduğumuz banka ve holding hisselerindeki yabancı satışı bizi rahatsız ediyor. Endeks için destek olarak 1.505 puan, direnç olarak 1.550 puan öne çıkıyor” denildi.