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Ekonomist Uğur Gürses: Gerçek yatırımcı temkinli Akbaba Fonlar geliyor

Türkiye’ye gerçek yatırımcıların değil, yüksek faizin ekmeğini yiyen ‘akbaba fonların’ geldiğini söyleyen ekonomist Uğur Gürses, “Sermaye hareketleri girişi değil çıkışı gösteriyor” dedi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK
Güncellenme: 03:21, 11/02/2021
Haberler Ekonomi
Ekonomist Uğur Gürses: Gerçek yatırımcı temkinli Akbaba Fonlar geliyor

Yabancı yatırımcı ekonomi yönetiminin değişimi ile birlikte 2020 yılı Kasım ayından sonra TL'ye çekingen bir dönüş yaptı. Gelişmekte olan piyasalar son üç ayda 110 milyar dolar para girişi ile 2017 yazından beri en iyi dönemini geçirirken, Türk tahvil ve hisse senedi piyasaları bu girişlerden sadece yüzde  4 (4.7 milyar dolar) pay alabildi.

Yabancı yatırımcıların ekonomi ve hukuk alanlarında reform söylemlerine güvendiklerini, ancak tüm bunların altının boş çıktığının anlaşıldığını ifade eden ekonomist Uğur Gürses Türkiye'ye, kısa ve uzun vadeli sermaye kazandıran gerçek yatırımcıların değil, yüksek faizin ekmeğini yiyen ‘akbaba fonların' geldiğine dikkat çekti. Bu fonların ne siyasete ne de ekonomik görünüme baktığını; tek amaçlarının TL'nin yüksek faiz getirisinden yararlanıp kâr elde ederek kısa sürede kendi para birimlerine dönmek olduğunu belirten Gürses, kasım ayından bu yana ‘carry trade' yoluyla 6-7 milyar dolar, swap yoluyla 10 milyar dolar para girişi olduğunu söyledi.

Sermaye hareketlerinin girişi değil, çıkışı gösterdiğini belirten Gürses, “Trilyon dolarlarca  parasal genişlemenin olduğu bu dönemde Türkiye'ye para gelmiyor aksine para çıkıyor” dedi.

Gürses, şöyle devam etti: “Yanlış politikalardan vazgeçerek daha itibarlı bir ekonomi kadrosu ile ancak kanamayı durdurabilirler, gidişatı durdurabilecek bir hamle görmüyorum. Ekonomi politikaları  bir politik iradenin sonucu ve bu her şeyi belirleyen bir irade. Hukuk ve demokratik değerlerden uzaklaşılarak giderek otokratik bir rejim halini aldı. Ekonomiyle birlikte siyasetin de normalleşmesi gerekiyor.”

Uğur Gürses

‘Para akıtacak' bir hikaye yok
Yurtiçi yerleşiklerin kasımdan bu yana kur etkisinden arındırılmış 10 milyar dolara yakın altın ve döviz alımı yaptıklarına dikkat çeken Ekonomist Uğur Gürses, son haftalarda yavaşlamış olsa da yurtiçi yerleşkilerin halen döviz almaya devam ettiğini dile getirdi. Gürses, şu yorumu yaptı, “MB faiz artırmış olmasına ve şahin bir duruş fotoğrafı ortaya koymasına rağmen yerleşikler döviz almaya devam ediyor. Vatandaş kendi parasına güvenmiyor. Düzenli ve yüksek tutarlarda bir sermaye girişi görebilseydik ‘para akıyor, bir hikaye var' diyebilirdik ancak şu an böyle bir hikaye yok.”
Yayınlanma Tarihi:05:30,