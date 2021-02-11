Ekonomist Uğur Gürses: Gerçek yatırımcı temkinli Akbaba Fonlar geliyor

Yabancı yatırımcı ekonomi yönetiminin değişimi ile birlikte 2020 yılı Kasım ayından sonra TL'ye çekingen bir dönüş yaptı. Gelişmekte olan piyasalar son üç ayda 110 milyar dolar para girişi ile 2017 yazından beri en iyi dönemini geçirirken, Türk tahvil ve hisse senedi piyasaları bu girişlerden sadece yüzde 4 (4.7 milyar dolar) pay alabildi.

Yabancı yatırımcıların ekonomi ve hukuk alanlarında reform söylemlerine güvendiklerini, ancak tüm bunların altının boş çıktığının anlaşıldığını ifade eden ekonomist Uğur Gürses Türkiye'ye, kısa ve uzun vadeli sermaye kazandıran gerçek yatırımcıların değil, yüksek faizin ekmeğini yiyen ‘akbaba fonların' geldiğine dikkat çekti. Bu fonların ne siyasete ne de ekonomik görünüme baktığını; tek amaçlarının TL'nin yüksek faiz getirisinden yararlanıp kâr elde ederek kısa sürede kendi para birimlerine dönmek olduğunu belirten Gürses, kasım ayından bu yana ‘carry trade' yoluyla 6-7 milyar dolar, swap yoluyla 10 milyar dolar para girişi olduğunu söyledi.

Sermaye hareketlerinin girişi değil, çıkışı gösterdiğini belirten Gürses, “Trilyon dolarlarca parasal genişlemenin olduğu bu dönemde Türkiye'ye para gelmiyor aksine para çıkıyor” dedi.

Gürses, şöyle devam etti: “Yanlış politikalardan vazgeçerek daha itibarlı bir ekonomi kadrosu ile ancak kanamayı durdurabilirler, gidişatı durdurabilecek bir hamle görmüyorum. Ekonomi politikaları bir politik iradenin sonucu ve bu her şeyi belirleyen bir irade. Hukuk ve demokratik değerlerden uzaklaşılarak giderek otokratik bir rejim halini aldı. Ekonomiyle birlikte siyasetin de normalleşmesi gerekiyor.”