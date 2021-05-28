Ekonomiye güven mayısta azaldı

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 93,9 iken, Mayıs ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 92,6 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Mayıs ayında yüzde 3,6 oranında azalarak 77,3 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında azalarak 107,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 102,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında azalarak 100,9 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 79,6 değerini aldı.



Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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