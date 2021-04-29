Ekonomiye güven sert düştü

Ekonomik güven endeksi mart ayında 98,9 iken, nisan ayında yüzde 5,1 oranında azalarak 93,9 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Nisan ayında yüzde 7,5 oranında azalarak 80,2 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında azalarak 107,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 103,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5,6 oranında azalarak 103,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 77,3 değerini aldı.

100’DEN KÜÇÜK OLMASI KÖTÜMSERLİĞİ GÖSTERİYOR

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor. Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.