Elektriğin yükü esnafın omzunda

Açıklanan son elektrik tarifelerine göre, kilovatsaat başına en fazla ücreti esnaf ödüyor. TÜİK ve EPDK'nın hesaplamalarına göre ticarethanelerin ödediği kilovatsaat ücreti 1.05 TL olurken, meskenlerde bu rakam 0.79 TL, sanayide ise 0.88 TL oldu. Böylece ekonomik krizle mücadele eden esnaf ve KOBİ'ler, en pahalı elektrik tüketen abone grubu oldu. Vatandaşlar görece en ucuz elektriği kullanıyor gibi olsa da, verilere bakıldığında sanayicinin kullandığı elektriğin daha ucuz olduğu görülüyor.

EN YÜKSEK TÜKETİM

Sayaç sayılarına göre, Türkiye'de mesken abonelerinin sayısı 37.8 milyon olurken, onu 7.1 milyon adetle ticarethaneler takip ediyor. Sanayi abonelerinin sayısı 80 bin olurken, 686 bin tarımsal sulama ve 336 bin aydınlatma abonesi bulunuyor. Sanayiciler en az abone grubu olmalarına karşın, Türkiye'de tüketilen elektriğin yüzde 40'ını sanayi tesisleri kullanıyor. Esnaf ve KOBİ'lerin içinde yer aldığı ticarethaneler sanayi ile aynı oranda elektrik tüketirken, geri kalan tüketimin mesken ve diğer abone grupları tarafından gerçekleştirildi.

SANAYİ AVANTAJLI

Enerji piyasasını analiz eden Encazip.com'un Kurucusu Çağada Kırım, sanayicinin serbest piyasada pazarlık usulü ile uygun fiyata elektrik satın aldığını ancak milyonlarca esnafın böyle bir şansının bulunmadığını söyledi. Bazı sanayi tesislerinin tek başlarına binlerce kişilik yerleşim yeri kadar elektrik tükettiğini anlatan Kırım, sanayicilerin bu avantajı kullanarak düşük fiyatlı elektrik aldıklarını ifade etti. Kırım, “Sanayinin ulusal tarifesi 0.88 kuruş. Ortalama alımlar 0.63 kuruş civarına kadar da gelebiliyor. Tedarik şirketlerinden alabiliyorlar, fiyatlar da farklı oluyor. 0.38 kuruştan elektrik alanlar dahi var” dedi.

Pahalı elektrik ürün fiyatına yansıyarak enflasyonu artırıyor

Abone gruplarına göre beklenen kârlılık sağlanamaması durumunda, diğer abone gruplarının fiyatının biraz daha artırılarak bunun telafi edildiğini söyleyen Çağada Kırım, “Mevcut uygulamada ev tüketicisinin daha ucuz elektrik kullanması çok güzel, ancak bu farkın diğer abone gruplarına yansıtılması farklı sakıncalar doğuruyor. Ticarethane ve sanayi gruplarındaki yüksek elektrik fiyatları tüm ürün ve hizmetlere fiyat artışı olarak yansıyor ve nihayetinde tüketiciler, elektrik faturalarında ödemedikleri maliyeti aldıkları ürünlerde ödemiş oluyor. Bu, enflasyonun yükselmesine de neden olan önemli bir faktör” dedi.