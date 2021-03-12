Elektrik Mühendisleri Odası’ndan nükleer santral açıklaması: İhtiyaç yok

Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü ünitesi temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin temel atma törenine video konferans ile katıldı.

Elektrik Mühendisleri Odası; hem temel atma töreni hem de Japonya'da 10 yıl önce yaşanan Fukuşima felaketinin yıl dönümü olması nedeniyle nükleer enerji santrallerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada hükümete seslenilerek, “Dünya terk ediyor. Nükleer inadından vazgeçin. İktidar olası faciayı yok sayıyor. Halk iradesi ve bilimsel gerçekler yok sayılarak santraller devreye sokulmak isteniyor” denildi.

“BİLİMSEL GERÇEKLER HİÇE SAYILDI”

Nükleer Karşıtı Platform imzası ile yapılan açıklamada Fukuşima felaketinde 20 bin kişinin öldüğü ve 200 bin kişinin yüksek radyasyona maruz kaldığı belirtilerek, “Kazanın üzerinden 10 yıl geçti. Canlılar için santral hâlâ büyük tehdit oluşturmaya devam ediyor” denildi.

Türkiye'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapımının sürdüğü ve Sinop'a bağlı İnceburun'da da bir santralin proje aşamasında olduğu hatırlatılarak, “Halk idaresini ve bilimsel gerçekleri hiçe sayarak bu projeler devreye sokulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

“SİYASİLER FACİAYI YOK SAYIYOR”

Türkiye'de kamuoyuna yansıyan sorunların endişeleri artırdığına vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* En ufak bir hata, yaşanacak bir kaza, şiddetli bir deprem ve herhangi bir saldırı sonrası oluşacak felaket siyasi iktidar tarafından yok sayılmaktadır.

* Rus şirket yüksek fiyatla elektrik üretecek, kazanım Rusya'nın olacak, teknoloji, güvenlik riski, atık sorunu, kaynak bağımlılığı ve olası sızıntıların neden olacağı gelişmeler bizi Rusya'ya daha da bağımlı hale getirecektir.

* Kamu hizmeti olan elektrik temini piyasa faaliyeti haline getirildi, enerji tekellerinin kar egemenliğine teslim edildi.

* Türkiye'de 2020 yılında 305,4 milyar kilovat elektrik enerjisi üretildi. 304,8 milyar kilovat tüketim oldu. Nüükler santrallerin ürettiği enerjiyi kimin için üreteceksiniz?

* Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 2021 yılı Şubat ayına göre 96 bin 710 megavata ulaştı. Oysa puant ihtiyacı da 50 bin megavat olarak tespit edildi. Nükleer santrale ihtiyaç yoktur. Bir çok ülke kapatırken bu kadar riskli bir üretime neden ihtiyaç duyuluyor?

* Santralın devreye girmesiyle yoksulluğa terk edilen halkın elektrik faturaları daha da kabaracak, enerji yoksulluğu sorunu ülkemizde giderek ağırlaşacaktır.