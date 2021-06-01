Elektrikli motorla ulaşım karadan denize geçiyor

Önümüzdeki 10 yıl içinde Avrupa'da katlanarak yaygınlaşması hedeflenen elektrikli araçlarla ilgili farklı sektörlerde de çalışmalar devam ediyor. Daha önceki yıllarda uçaklarda denenen ancak henüz verim alınamayan elektrikli motorlara, Avrupa'nın en büyük gemi üreticisi yatırım yapma kararı aldı. İtalya'da faaliyet gösteren Fincantieri şirketi, önümüzdeki 5 yılda 2 gigavatlık batarya kapasitesi üretmek için harekete geçti. Şirketin hedefinde bu bataryaları farklı ölçeklerde gemilerde kullanmak yer alıyor.

YENİ TESİS KURULUYOR

Fincantieri, lityum iyon pilleri Power4Future şirketiyle ortak üretecek. İtalyan şirket ayrıca ülkenin bir diğer endüstri devi Faist Electronics ile de birlikte çalışmalar yürütecek. Şirketten yapılan açıklamada yeni bir tesis inşa edileceği, buradaki bataryaların denizciliğin yanı sıra otomotiv ve kara depolama ünitelerinde kullanılabileceği ifade edildi.

Batarya ağırlığı daha da azaldı

Gelişen teknolojilerle birlikte elektrikli motorlar ve bunların pillerinin ağırlıkları azalmaya başladı. Çevreci olan ve ağırlık handikabından kurtulan bu teknoloji deniz araçlarında daha rahat kullanılabilecek.