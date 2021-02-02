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Elvan: 110 milyar TL’lik alacak yapılandırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, borç yapılandırma düzenlemesi kapsamında başvuru yapan vatandaş sayısının 7 milyon 679 bin, yapılandırılan borç tutarının 110 milyar TL olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:50, 02/02/2021
Haberler Ekonomi
Elvan: 110 milyar TL’lik alacak yapılandırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, borç yapılandırma kapsamında vergi dairelerine 7 milyon 679 bin vatandaşın başvurduğunu açıkladı.

Bu kapsamda yapılandırılan alacak toplamının 110 milyar TL olduğunu belirten Elvan, “Yapılandırılan alacaklara karşılık şu ana kadar 4,1 milyar lira tahsil edildi” dedi.

17 Kasım 2020'de başlayan borç yapılandırma başvuruları, 1 Şubat 2021'de sona erdi.

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