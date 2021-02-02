Elvan: 110 milyar TL’lik alacak yapılandırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, borç yapılandırma kapsamında vergi dairelerine 7 milyon 679 bin vatandaşın başvurduğunu açıkladı.

Bu kapsamda yapılandırılan alacak toplamının 110 milyar TL olduğunu belirten Elvan, “Yapılandırılan alacaklara karşılık şu ana kadar 4,1 milyar lira tahsil edildi” dedi.

17 Kasım 2020'de başlayan borç yapılandırma başvuruları, 1 Şubat 2021'de sona erdi.

1- Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu kapsamda 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Yapılandırılan alacaklara karşılık şu ana kadar 4,1 milyar lira tahsil edildi. — Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 2, 2021

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