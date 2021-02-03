Elvan’dan enflasyon açıklaması: Hedefin uzağındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bugün açıklanan enflasyon verilerinin, enflasyon hedefinin uzağında olduğunu gösterdiğini, ancak hedefe ulaşmak için önlemlerden asla taviz vermeyeceklerini söyledi.

Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil” dedi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1.68 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda neredeyse yüzde 15’e gelerek geçen yıl Ağustos ayındaki seviyeye çıktı.