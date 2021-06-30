Elvan’dan Fiyat İstikrarı Komitesi açıklaması: Merkez’e müdahale yok

Fiyat istikrarı görevi kanunla Merkez Bankası’na (TCMB) verilmesine rağmen Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile bugün Fiyat İstikrarı Komitesi kurulması tartışmalara neden olurken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan açıklama geldi.

Elvan, sosyal medyadan paylaştığı mesajda ,”Fiyat Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası'nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi’nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir.” dedi.

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ KURULDU

Kararnamede, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla Fiyat İstikrarı Komitesinin kurulduğu belirtildi.

Fiyat İstikrarı Komitesinin, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanından oluştuğu belirtilen kararnamede, komitenin gerekli görmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebileceği bildirildi.

Fiyat İstikrarı Komitesinin görev ve yetkileri şöyle sıralandı:

“Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek. Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak. Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.”

Fiyat İstikrarı Komitesinin sekretarya hizmetleri de Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülecek ve görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahip olacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi Fiyat İstikrarı Komitesinin belirleyeceği şekil ve süre içerisinde vermekle yükümlü bulunacak.

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