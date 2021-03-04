Emekli promosyonu 2021: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Çok sayıda emekli için promosyon uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Yeni promosyon için emeklilerin bankaya gidip 3 yıl geçerli promosyon sözleşmesi imzalaması gerekiyor.

BANKALARIN EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI 2021

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 18 Kasım 2020 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı bu bankadan almayı taahhüt ederek 1.250 TL'ye varan promosyondan yararlanabilirsiniz.

0-1499 Lira maaş: 850 Lira toplam promosyon tutarı

1.500 Lira – 2.499 Lira maaş tutar aralığı: 1.050 Lira toplam promosyon tutarı

2.500 Lira ve üzeri maaş: 1.250 Lira toplam promosyon tutarı

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

2020/2023 dönemi için Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;

1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 750 TL,

1.500 – 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 875 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 1.000 TL ödeme yapılır.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Promosyon ödemesi aşağıda belirtilen emekli maaş tutar aralıkları dikkate alınarak yapılacak; 3 aylık ödenen maaşlar için; aylık ortalama maaş tutarına göre promosyon tutarı belirlenecektir.

Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 1.000 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 1.300 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.600 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

GARANTİ BANKASI PROMOSYON ÜCRETİ

Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

HALK BANKASI PROMOSYON ÜCRETİ

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

YAPI KREDİ PROMOSYON ÜCRETİ

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1500 TL’ye kadarsa 1.000 TL, 1500 TL-2500 TL arasındaysa 1.250 TL, 2500 TL’nin üzerindeyse 1.500 TL nakit promosyon ödenir.