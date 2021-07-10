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Emekli temmuz zammı ne kadar? Emekli maaşı zam oranı belli oldu

Her şeye gelen yüklü zamlar sonrasında mutfağı adeta yangın yerine dönen milyonlarca emeklinin beklediği emekli maaş zammı belli oldu. Hükümet, memur ve memur emeklilerine bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 3 zam vermişti. Ancak 6 aylık enflasyon yüzde 8.45 olduğu için için memur ve memur emeklisinin yüzde 5.45 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

Güncellenme: 14:16, 10/07/2021
HaberlerEkonomi
Emekli temmuz zammı ne kadar? Emekli maaşı zam oranı belli oldu

Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla memur ve emeklilerin altı aylık maaş zammı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının da yüzde 8,45 olması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI KAÇ PARA OLACAK?

 OcakTemmuz
maaşımaaşı
Memur (15/1)40984444
Bekçi (9/4)38594185
İmam-hatip (9/4)44424817
Ebe (9/4)46655059
Hemşire (9/4)48805292
Öğretmen (1/4)52465689
Başkomiser (1/4)70737670
Daire başkanı (1/4)947010270
Kaymakam (1/4)989110726
Genel Müdür (1/4)1420015399
En düşük emekliler
Memur emeklisi29203166
İşçi emeklisi15001626
Esnaf emeklisi16271764

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak.

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