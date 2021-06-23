Emekli zammı belli oldu mu? Temmuz ayı emekli zam oranı ne kadar olacak?

Türkiye’deki emekliler, açıklanan enflasyon oranı doğrultusunda Ocak ve Temmuz aylarında iki defa zam alıyorlar. Emeklilerin 6 aylık olarak açıklanan enflasyon verilerine göre alacağı zam oranı da belli oluyor. İşte emekli maaş zamlarıyla alakalı son bilgiler…

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yılın ilk 5 ayında yüzde 6.39'a ulaşan tüketici enflasyonu, memur ve emeklilere yılın tamamı için verilen yüzde 6'lık maaş zammını tümden silip süpürdüğü gibi milyonlarca dar gelirliyi 3.39 puan eksiye düşürdü. Haziran ayı da dikkate alındığında temmuzda memur ve emeklilere yüzde 3 zammın yanı sıra yüzde 4.45 civarında enflasyon farkı verilecek. Böylece temmuz zammı toplamda yüzde 7.5'e yaklaşacak.

%3 ALDI, %3.39 KAYBETTİ

Hükümet, memur ve memur emeklilerine bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 3 zam verdi. Ancak 5 aylık enflasyon yüzde 6.39'a çıktığı için memur ve emeklinin şimdiden yüzde 3.39 enflasyon farkı alacağı oluştu. Haziranda enflasyon yüzde 1 oranında artarsa 6 aylık enflasyon yüzde 7.45'e çıkacak ve memurla emeklilerin enflasyon farkı alacağı yüzde 4.45'e yükselecek. Temmuzda memura sadece yüzde 3 oranında 6 aylık zam yapılacağı için farkla birlikte toplam zam yüzde 7.45'te kalacak. Gerçek enflasyon karşısında zaten geliri olağanüstü eriyen memur ve emekli gelecek 6 ayı yine enflasyon karşısında kaybederek geçirecek. Örneğin, yılbaşında en düşük memur maaşı zamlarla 4 bin 98 liraya çıkmıştı. Mayıs sonunda reel maaşı 246 lira kayıpla 3 bin 852 liraya düştü. Temmuz zammıyla da en fazla 4 bin 3 lira olacak.

EMEKLİ EKSİYE DÜŞTÜ

Memurlarla birlikte aynı zam sistemine dahil olan memur emeklisi de yılbaşında aldığı yüzde 3'lük zammı tümden kaybettiği gibi yüzde 3.39 oranında eksiye düştü. En düşük memur emeklisi 5 ayda 2 bin 920 iralık maaşından 175 lira kaybetti. Temmuzda enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7.5 zamla maaşı yaklaşık 3 bin 137 lirayı görecek. Mutfağı yansıtmayan Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonu beklentilerin çok altında çıktığı için enflasyon farkı da düşük oluyor.

İŞÇİ YÜZDE 7.5 KAYBEDİP YÜZDE 7.5 ZAM ALACAK

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine 6 ayda bir, geçmiş 6 aylık enflasyon kadar zam yapılıyor. Emeklilerin aylıklarına ocak ayında geçmiş enflasyon farkı yansıtıldı ancak ilk 6 ay için reel zam verilmedi. Ocakta bin 500 lira olan en düşük işçi emeklisinin aylığı mayıs sonunda bin 410 liraya düştü. Temmuzda 6 aylık enflasyon yüzde 7.5 olursa aylığı bin 612 lirada kalacak.