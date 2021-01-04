Emekliler gelen zammı nasıl karşıladı?

Enflasyon rakamlarının ardından gözler yüzde 8.36 zam verilen emeklilere çevrildi. Emekliler ne düşünüyor, bu zammı nasıl karşıladı? Sözcü emeklilerin sesine kulak verdi.

MAKAS ÇOK AÇILIYOR

Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru, emeklilerin hiçbir zaman refah payı almadığını belirterek, “TÜFE'ye dayalı zamlar, maaşı düşük olanları zor durumda bırakıyor. Ülke gelişiyor ve kalkınıyorsa, bu mutluluktan emekli de kendine düşen payı almalı.

Aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı fırına, pazara gidiyoruz. Bir tarafa yüzde 20-25 verirken, diğer tarafa yüzde 7-8 verirseniz orada adaleti sağlayamazsınız. Yüzdeli zamlar, fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapıyor. TÜFE'ye dayalı zamlar, maaşı düşük olanları zor durumda bırakıyor. Makas çok açılıyor.

Bir taraf 100 lira alırken, öbür taraf 600 lira alırsa bu makas her zaman açılır. Emeklilerin hiçbir zaman refah payı almadı. Ülke gelişiyor ve kalkınıyorsa, bu mutluluktan emekli de kendine düşen payı almalı. Kalkınmada ülkenin çalışanına nasıl bir pay veriliyorsa, emeklisine de pay verilmeli” şeklinde konuştu.

ÜLKENİN ANNESİ, BABASIYIZ

Duru “Kimseyi kıskanmıyoruz, kimsenin aldığında gözümüz yok ama biz ülkenin büyükleri olarak, ülkeyi yönetenlerin ve yönetimine talip olan herkesin bize sahip çıkmasını istiyoruz. İnsan; annesine, babasına sahip çıkar. Biz ülkenin annesi, babasıyız. Eli öpülesi büyükleriyiz” dedi.

VERİLEN ZAM OLDUKÇA DÜŞÜK

Eskişehir’de yaşayan emekli Cemalettin Çiftçi (75) “Emekli maaşlarına yapılan yüzde 8 gibi zammı kabul etmemiz mümkün değil. Verilen zam oldukça düşük. Asgari ücrete yapılan zam oranında bir beklentim vardı. Açıklanan enflasyon rakamları da gerçeği yansıtmıyor. İğneden ipliğe zam geliyor. Zamlar yüzde 20-25'lik oranlarla gelirken maaş zammımız yüzde 8 geldi. Bu zam biz emeklileri üzdü” ifadelerini kullandı.

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AÇIKLANAN ENFLASYON RAKAMLARINA İNANMIYORUM

Aydın’da yaşayan işçi emeklisi Sefa Uysal, “Açıklanan enflasyon rakamlarına inanmıyorum. Yaşadıklarımızla hiç uyuşmuyor. Asgari ücrete yapılan zammı, emeklilere yapılan zammı da az buluyorum. En düşük emekli maaşı asgari ücretin altında olmamalı.Gecen yıl benim maaşımla eşitlenen asgari ücret, son zamla benim maaşımı 350 Türk lirası geçti. Maaşıma Temmuz ayında yüzde 8.5 daha zam yapılsa bile asgari ücretin 150 Türk lirası altında kalıyor. Yani emekli maaşı her yıl daha aşağı çekiliyor. Aldığım 192 lira 29 kuruş zam ile ne yapmayı değil, ne yapmamayı düşünsem daha iyi olur” dedi.

EMEKLİLER YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Aydın’da yaşayan Emekliler Derneği Başkanı İsmail Çeliker, “Bu zam emeklilere yeterli değil. Emekliler çok zor durumda, yaşam savaşı veriyor. Bu pandemi sürecinde dengeli beslenemiyor. Emekli maaşları gıda, kira, elektrik, su, yakıta yetmiyor. Açıklanan enflasyon rakamları gerçek değil. Çıkıp marketleri gezsinler, Pazar yerlerini gezsinler. Geçtiğimiz yıl ile bu yılki fiyatları bırakın, son iki aylık sürede artan fiyatlara baksınlar. Emeklinin dar gelirlinin yaşamasını istemiyorlar. Asgari ücretin de, emekli maaşlarının da en az 4 bin 500 lira olması gerekir” sözlerine yer verdi.

YÜZDE 8'LİK ZAM BU YAŞAM KOŞULLARINDA HİÇ BİR ŞEY İFADE ETMİYOR

Antalya’da yaşayan emekli Zafer Yıldırım (66); “Marketlerde satılan gıdadan tutun temizlik maddesine kadar her şeye neredeyse her gün zam geliyor. Pazar fiyatları da el yakıyor. Sebze-meyve almış başını gidiyor. Bu durumda nasıl geçineceğimizi bilemiyoruz.

Bizim hükümetten beklentimiz, en az asgari ücret kadar zam yapılmasıydı. Yapılan yüzde 8'lik zam bu yaşam koşullarında hiç bir şey ifade etmiyor. Emeklinin sesini duyan yok. Bir an önce emeklilere de insanca yaşayacağı zammı yapsınlar” dedi.

“KABUL EDİLEBİLİR BİR ÜCRET DEĞİL”

Türkiye'de çalışan işçilerin yüzde 95'i sendikasız ve toplu sözleşmesiz olduğunu söyleyen Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Safvet Yahyaoğlu, “Türkiye'de sendikasız olanların yüzde 60'a yakanı asgari ücret yada, asgari ücretin çok yakının da ücret alıyorlar.

Bu asgari ücret açlık sınırı altında bir ücret. Şu an zam yağmuru devam ediyor. 2021 senesinde çok daha büyük zamlar bekleniyor. Enflasyonun kontrol altında olmadığı, mevduat faizlerinin, bankaların kredi faizlerinin nasıl yükseldiği çok açık ortada. Elektriğe, doğalgaza, devletin kendi ürettiği ürünlere yapılan zamlar yüzde 25,30.40'larla devam ederken insanlara yüzde 8.5 enflasyona inandırmaya çalışıyorlar.

Bunlar gerçek değil. 2021 senesinde vatandaşın canı daha çok yanacak. İşverenlere her türlü vergi muafiyeti, vergi afları, vergi silmeleri yapılırken, işçilerin asgari ücreti vergi dışı bırakılmaması akıl alır gibi değil. Zaten vergi veriyor tüketirken bu vatandaşlar.

Ödedikleri vergini dışında birde asgari ücretini dahi almadan yüzde 15-25 dilimlerle vergi alınması büyük bir haksızlık oluyor. Çifte vergilendirme var asgari ücretin üzerinde. Bordroda aldıkları yetmezmiş gibi birde elektrik, süt, pirinç alırken vergi. 2825 lira 90 kuruş asgari ücret kabul edilebilir bir ücret değil 2021 yılı için” ifadelerinde bulundu.

4 KİŞİLİK AİLE İÇİN AÇLIK SINIRI 2 BİN 590 TL

DİSK Emekli-SEN de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ülkede dört kişilik bir aile için açlık sınırı 2 bin 590 lira ve yoksulluk sınırı 8 bin 436 lira iken asgari ücretlilere yapılan zam ve TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla beraber emeklilere yapılacak zam oranlarının emeklileri ölüm sınırına iteceği açıktır.

Birileri, işçi sınıfının, kıt kanaat geçinerek patronlara, hükümete boyun eğmesini istemektedir! Birileri, emeklilerin evlerinde, üstelik böylesi zorlu bir pandemi sürecinde, ellerine geçmeden eriyen üç kuruş ile ölümü beklemesini istemektedir!İlan ediyoruz; biz hem asgari ücretli işçilere yapılan zulmün hem de bize reva görülecek olan bu insanlık dışı zamların karşısında yılgınlığa kapılmayacağız. Meşru ve demokratik zeminde hak mücadelemizi sürdüreceğiz.”

YÜZDELİK ZAMLAR ÇÖZÜM DEĞİL

DİSK Emekli-SEN Samsun Şube Başkanı Tacettin Aydın, şöyle konuştu:

“Hissedilen enflasyon, özellikle mutfak enflasyonunun yüzde 50’nin üzerinde olduğu bir dönemde TÜIK tarafından açıklanan yüzde 14,6 oranını ve emekliye verilen yüzde yedi veya sekiz zammı kabul etmemiz mümkün değildir. Üyelerimizin çektiği sıkıntılara her gün bizzat tanık oluyorum. Yüzdelik zamlar çözüm değil. En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır.”

Samsun’da yaşayan emekli Dürdane Kılıç, “Açıklanan enflasyon oranı gerçek enflasyonu yansıtmamaktadır. Her gecen yıl alım gücümüz düşmektedir. Siyasi iktidarı emeklinin sorunlarına eğilmesini istiyoruz. Bu aylıklarla geçinmek zor. Emekliyi düşünen yok” diye konuştu.

EMEKLİ AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ

DİSK Emekli Sen Marmaris Şube Başkanı Kasım Çağlı, “Memur emeklisine yüzde 7.36, işçi emeklisine yüzde 8.36 zam yapıldı. Bu zamlarla emekli açlığa mahkum edilmiştir. Örgütlü olmaz isen emekli kardeşim, saraylarda oturan kişinin sana verdiği değeri iki dudağının arasından çıkacak zam oranları tıpkı geçmişte olduğu gibi gelecekte de böyle olacağından kuşkun olmasın. Biz emeklilere verilen sefalet ücretidir.

Bu iktidar sermayenin her isteğini emir telakki edip meclisten de geçirerek işçi, emekçi ve emeklinin geçmişte kazanılan tüm haklarını kaybetmiş durumdadır. Biz emeklilerin tek gücümüz örgütlenerek sendika pazarlık masasına yetkili sendika olarak oturmaktır.

Şöyle bir şey savunuluyor; yahu emeklinin sendika hakkı olur mu? Oysa yıllar önce de memurun sendikası olur mu dediler ama memurlar o mücadeleyi kazandı ve bugün pazarlık masasındalar. O tarihte bu mücadeleyi sürdüren ve kazanan kitle bugünkü emekli olanlarımızdır” ifadelerini kaydetti.