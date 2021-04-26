Emekliler pahalılıktan şikayetçi

Ankara Valiliği’nin başvurusu ile Tüm Emekliler Sendikası ve DİSK Emekliler Sendikası hakkında peş peşe kapatma davaları açılmış, emeklilerin sendikal faaliyetlerini durdurmak istemişti.

Tüm Emekliler Sendikası, 30 Nisan'da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi'nde görülecek kapatma davası öncesinde bir açıklama yaptı. Açıklamada emeklilerin sıkıntılarına dikkat çekildi, şu ifadelere yer verildi:

“YASAKLAR, TÜM EMEKLİLERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI”

“Emekli sendikaları 30 Nisan'da kapatılmak isteniyor. Neden mi? Yasalarda, ‘emekliler sendika kurabilir' hükmü yokmuş. Yalnız işverenler ve çalışanlar sendika kurabiliyormuş. Yasa yapma sizin göreviniz değil mi? Çıkarın yasanızı o zaman. Yasalarda, emekliler sendika kuramaz hükmü de yok.

Dört ayrı uluslararası sözleşmede imzanız var, ‘herkes sendika kurabilir, sendikalara üye olabilir' diye. Üstelik, Anayasa’nın 90. maddesi; anlaşmazlık durumunda, ‘uluslararası sözleşmeler geçerlidir' diyor. 30 Nisan'da, Ankara İstinaf Mahkemesi'nde duruşmamız var. Daha, iki ay öncesinde bu mahkeme, oy birliği ile, ‘emekliler sendika kurabilir' kararı vermişti.

Yargıtay bu kararı bozdu. Dosyayı yeniden İstinaf Mahkemesi'ne gönderdi. Şimdi, İstinaf Mahkemesi üyeleri, ya kararlarında direnecekler; ya da, Yargıtay'ın bu kararına boyun eğecekler. Sorunlarımızla ancak örgütlü olursak baş edebiliriz. Emeklilere verilen yüzde 7-8'lik zam, bir ay içinde eridi.

Tüketim zamları, yüzde 50'lerde seyrediyor. Çarşı, pazar çıkılacak gibi değil. Bayram ikramiyeleri üç yıldır yerinde sayıyor. 65 yaş üzerine getirilen yasaklar, tüm emeklileri çileden çıkardı.”