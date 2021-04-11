Emeklinin ikramiyesini enflasyon kaptı

Yaklaşık 12.5 milyon emekli ile dul ve yetime 2018 yılından bu yana her Ramazan ve Kurban bayramında biner lira bayram ikramiyesi veriliyor. Bugüne kadar 3 Ramazan, 3 de Kurban bayramında olmak üzere toplam 6 bayram ikramiyesi ödendi. Eğer bir zam sürprizi olmazsa önümüzdeki ay Ramazan bayramında da 7'nci bayramın ikramiyesi yine bin lira olarak zamsız ödenecek. Bayram ikramiyesi 2018'den bu yana bir kuruş bile arttırılmadı, hep yerinde saydı. Oysa aradan geçen 3 yılda TÜİK'in hesapladığı tüketici enflasyonu yüzde 50.3, üretici enflasyonu yüzde 73.3 arttı. Yaşanan bu enflasyon, TÜİK'in gerçek hayat pahalılığını yansıtmayan hesaplamalarıyla bile, bin liralık ikramiyeden mart sonunda 335 lirayı aldı götürdü, elde sadece 665 lira kaldı. Ramazan ayında ikramiye ödenirken elde kalan ikramiye yaklaşık de 659 liraya düşmüş olacak.

EKMEK BİLE İKİ MİSLİ

2018'in mayıs ayında ilk bin liralık bayram ikramiyesi ödendiğinde ekmeğin kilosu 4 lira 49 kuruştu, bugün ise 7 lira 36 kuruş oldu. Yarıdan fazlası asgari ücretin altındaki düşük aylıklarla geçinmeye çalışan emekliler için bayram ikramiyesi hayati derecede önemli. 3 yılda içtiğimiz sudan, bindiğimiz otobüse, giydiğimiz ayakkabıdan mutfak harcamalarına kadar iğneden ipliğe her şeye zam geldi. İster enflasyonla, ister temel gıda ürünlerine gelen zamlarla, ister asgari ücrete ya da emekli aylığına yapılan zamlarla karşılaştırın, bayram ikramiyesindeki büyük erime her hesapta karşımıza çıkıyor.

EN AZ 1520 TL OLMALI

Bayram ikramiyesine TÜİK'in enflasyonu kadar bile zam yapılmış olsaydı önümüzdeki Ramazan ayında emekliye bin lira değil en az bin 520 lira ikramiye verilmesi gerekecekti.

64.2 MİLYAR TL ÖDENDİ

2018 yılından bu yana 6 bayramda emekli, dul ve yetimlerle diğer hak sahiplerine toplam 64.2 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi. Bu da emeklilere her bayramda yaklaşık 11 milyar TL, yılda da 22 milyar lira ikramiye ödendiğini gösteriyor. Emekliler ve malullük aylığı alanlara Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner TL ikramiye ödeniyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ise uygulanan ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi veriliyor.

Bin TL'ye 2018'de 121 litre ayçiçek yağı alınıyordu, bugün 57 litre

2018'de 1 paket makarna 3 lira 22 kuruştu. Bugün aynı makarna 5 lira 80 kuruşa satılıyor. Emeklinin bin liralık bayram ikramiyesiyle 2018'de 310 paket makarna alınabiliyordu. Bugün ancak 172 paket makarna almaya yetiyor. Aradan geçen 3 yılda ikramiyenin 138 paket makarnasını enflasyon canavarı aldı götürdü. Emekli ikramiyesiyle 2018'de yaklaşık 121 litre ayçiçek yağı alınabiliyordu, bugün 57 litre ancak alınabiliyor. 64 litre ayçiçek yağı kayıp. Emekli 3 yıl önce emekli ikramiyesiyle 23 kilo dana eti alabiliyordu. Bugün bayram ikramiyesiyle sadece 18 kilo et alabiliyor.

KİMLERE ÖDENİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri