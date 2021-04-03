Emtia ve lojistikte spekülasyon yapılıyor

Pandemi ile birlikte tüm dünyada emtia fiyatları artarken, lojistikte de ciddi sorunlar yaşanıyor. Konteyner ve gemi bulunamaması nedeniyle nakliye fiyatları artıyor.

Bu iki alanda spekülasyon yapıldığını ifade eden Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Başkanı Fikret Kileci, böylece piyasadaki küçük oyuncuların yok edilmeye çalışıldığını belirtti. Türkiye'nin mutlaka deniz ve demiryolu taşımacılığını güçlendirmesi gerektiğini kaydeden Kileci, “Konteyner de ürün de var ama vermiyorlar. Piyasada sadece büyükler iş yapıyor. Fiyatları belirliyorlar. Türkiye olarak bizim çok büyük deniz taşımacılık ağımız olmalı. Özel sektör ve kamu birlikte gerekli adımları atarsa, 10 yıl sonra yerli yerine oturur” dedi.

BURSLAR HAYATA DÖNDÜRDÜ

Üniversitelerdeki tekstil mühendisliği bölümlerinin yakın zaman önce öğrencisizlikten kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu anlatan Kileci, ihracatçı birliklerinin bu bölümü seçen öğrencilere burs sağlaması ile doluluk oranının yüzde 94'e ulaştığını ifade etti.