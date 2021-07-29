En çok istihdam sağlayan hizmet sektörü ciroda son sırada

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı.

Buna göre hizmet sektörü girişim sayısında ilk sırayı alırken ciroda ilk sırayı ticaret sektörü aldı. Girişimler içinde en fazla faaliyet gösterilen hizmet sektörünün cirosu ise en düşük paya sahip oldu.

HİZMET SEKTÖRÜ İSTİHDAMDA İLK, CİRODA SON SIRADA

Geçici sonuçlara göre, 2020’de faal olan girişimlerin yüzde 43,2’si hizmet, yüzde 36,6’sı de ticaret sektöründe faaliyet gösterdi. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 37,9’unu oluştururken, sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 28,9 oldu.

Ticaret sektörü ciroda yüzde 46’lık payla ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla faaliyet gösterdiği ve istihdamı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 14 iken sanayi sektörünün ciro payı yüzde 34,1 olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre imalat sanayindeki girişimlerin yüzde 56,6’sı düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Düşük teknoloji faaliyetinde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 51,9’unu, cironun yüzde 37,8’ini oluşturdu.

YÜKSEK TEKNOLOJİNİN İMALAT SANAYİ İÇİNDEKİ PAYI DÜŞÜK KALDI

Yüksek teknoloji faaliyetlerinde bulunanların toplam imalat sanayindeki girişimlere oranı ise yüzde 0,6’da kaldı. Bu faaliyetlerde yer alan girişimler istihdamın yüzde 2,5’ini ve cironun yüzde 3,5’ini oluşturdu.

Orta düşük teknoloji ve orta yüksek teknoloji girişimlerinin toplam imalat girişimine oranları ise sırasıyla yüzde 32 ve yüzde 11 olarak gerçekleşti.

TİCARETİN PAYI ARTTI, İNŞAATIN PAYI DÜŞTÜ

2019’a göre ticari girişimlerin cirosunun toplam ciro içindeki payı artarken inşaatın payı düştü. Ticaret girişimlerinin cirosunun toplam girişimlerin cirosu içindeki payı yüzde 43,8’den yüzde 46’ya yükselirken inşaatın payı yüzde 6,7’den yüzde 5,9’a geriledi.

Geçen yıl üretim değeri imalatta 2 trilyon 839 milyar lira, ticarette 713 milyar, inşaatta 584 milyar, ulaştırma ve depolamada 463 milyar lira, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 427 milyar lira olarak hesaplandı.

BÜYÜKLÜK GRUBUNA GÖRE DAĞILIM

Çalışan kişi sayısına göre tanımlanan büyüklük grubuna göre, 2020’da ciro payının yüzde 34’ünü 250 ve üzeri büyüklük grubu, yüzde 26’sını 1-9 büyüklük grubu, yüzde 20’sini 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 20’sini 50-249 büyüklük grubu oluşturdu.

İstihdamda ise yüzde 37,8’ini 1-9 büyüklük grubu, yüzde 26,1’ini 250 ve üzeri büyüklük grubu, yüzde 19,7’sini 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 16,4’ünü 50-249 büyüklük grubu oluşturdu.

AKTİF GİRİŞİM SAYISI 3 MİLYON 304 BİN

2020’de aktif girişim sayısı 3 milyon 304 bin 54 olarak gerçekleşti.

Geçici sonuçlara göre 2020 yılında ciro 10 trilyon 576 milyar lira, üretim değeri 6 trilyon 32 milyar lira, faktör maliyetiyle katma değer 1 trilyon 651 milyar lira olarak gerçekleşirken, mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 9 trilyon 424 milyar lira olarak gerçekleşti.

İstihdam ise 15 milyon 953 915 kişi olarak kayıtlara geçti.

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