En zenginler de başarısız olur: Haven kapanıyor

Dünya devleri Amazon, JPMorgan ve Berkshire Hataway'in ortak girişimi olan Haven kapanıyor. 2018'de kurulan sağlık girişiminin çalışanlarına dün, şirketin gelecek ay sonunda kapanacağı bildirildi.

Haven'in internet sitesinde yer alan açıklamada, “Geride kalan üç yılda Haven geniş bir alanda sağlık çözümleri bulmaya çalıştı, birinci basamak sağlık hizmetine daha kolay erişim, daha kolay anlaşılabilir ve kullanılabilir sigorta tazminatları ile daha ekonomik reçeteli ilaçlar için yeni yollar önerdi” denildi.

Açıklamada, şirketin şubat sonunda kapanacağı belirtildi.

Haven, ABD'de artan sağlık hizmeti maliyetlerine çözüm bulma iddiasıyla kurulmuş, kurucu üç şirketin kaynaklarının sağlık maliyetlerinin aşağı çekilmesi için kullanılacağı belirtilmişti. Ayrıca, kurucu üç şirketin çalışanlarının ve ailelerinin aldığı sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde de rol oynayacağı belirtilmişti.

‘AMAZON DEVAM ETMEK İSTEMEDİ’

Business Insider'da yer alan haberde, şirketin kimlik bulmakta zorlandığı vurgulandı.

The Information, şirketin finansal desteği kaybettiğini yazdı. Özellikle Amazon'un devam etme konusunda en gönülsüz şirket olduğu belirtildi.

EN ZENGİNLER KURMUŞTU

ABD merkezli Amazon, dünyanın en değerli e-ticaret şirketi. Şirketin kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, 186 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı.

JPMorgan, ABD'nin en büyük yatırım bankası.

Berkshire Hataway de dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden biri. Şirketin CEO'su Warren Buffet, 86,6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 6. insanı.

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