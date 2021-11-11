Enflasyon sarsıntısı en çok TL’yi vuruyor

TCMB’nin faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ile sert kayıplar yaşayan TL, ABD’de enflasyonun artması ile yeni bir sarsıntı yaşadı. Yılın son iki ayında 13.3 milyar doları bulacak olan dış borç ödemelerinin de TL’yi önümüzdeki günlerde yoracağı belirtiliyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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ABD'de tüketici fiyatları ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.2 artarak Aralık 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Verinin ardından gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında güç kaybederken en sert darbeyi yine TL aldı. 18 Kasım'da toplanacak Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun yine faiz indirimine giderek zaten negatif bölgede bulunan reel faizleri daha da düşüreceği yönündeki beklentinin de etkisiyle TL'nin günlük kaybı yüzde 1'i aştı. Dolar 9.8760 lira ile yeni rekorunu kırarken, Euro 11.4160 liraya kadar çıktı. Dolar günü 9.8350 liradan, Euro ise 11.3600 liradan tamamladı. Gram altın ise 587 lirayı aşarak rekor tazeledi.

ABD'de enflasyon ABD Merkez Bankası'nın (FED) yüzde 2'lik orta vade hedefinden büyük bir sapma gösterince piyasalar erken faiz artışının gündeme gelebileceği ihtimali ile hareket etmeye başladı. FED Başkanı Jerome Powell, faiz artışlarında aceleci olmayacağını açıklasa da; yüksek enflasyon dolayısıyla öngörülenden daha erken bir faiz artışı ile sürece müdahale edebileceği korkuları, dolar endeksinin 94. 36 seviyesine çıkmasına neden oldu.

13.3 MİLYAR DOLAR ÖDEME

Global Source Partners Ekonomisti Güldem Atabay, dünyada yükselen enflasyona ve değer kaybeden TL'ye rağmen TCMB'nin dünyanın aksine gevşeme eğiliminde olduğunu belirterek, “Hükümetin politika üretemez hali TL'yi savunmasız bırakıyor” yorumunu yaptı.

Öte yandan kasım ve aralık aylarında dış borç ödemelerinin de TL üzerinde baskı yaratabileceği belirtiliyor. Finans sektörü, reel sektör ve Hazine kasımda 8.1 milyar dolar, aralıkta ise 5.2 milyar dolar olmak üzere 13.3 milyar dolar tutarında yüklü dış borç ödemesi ile 2021 yılına veda edecek.

Ekonomide yeri olmayan politikalar TL'yi zayıflatıyor

Yılın kalanında yoğunlaşan dış borç ödemelerinin yanı sıra yabancıların sermaye piyasalarından kaçışının devam ettiğine dikkat çeken Güldem Atabay, “Artan siyasal belirsizlikler ve TCMB'nin değersiz TL'nin cari fazla yaratarak eninde sonunda enflasyonu düşüreceği gibi ekonomide yeri olmayan yeni politikası da TL'ye zaten zayıf güveni iyice yok ediyor. TCMB'nin 18 Kasım'da politika faizini yüzde 15'e çekerek, yüzde 20 enflasyona rağmen negatif reel faizi derinleştireceği beklentisi TL'yi benzer ülke para birimlerine göre daha kırılgan hale getiriyor” yorumunu yaptı.