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Enflasyon toplantısı 29 Nisan’da

Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını, 29 Nisan'da sanal ortamda gerçekleştirecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:29, 26/04/2021
HaberlerEkonomi
Enflasyon toplantısı 29 Nisan’da

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 10.30'da düzenleyecek.

TCMB’den yapılan açıklamada, “Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-II’in tanıtımı amacıyla 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 10.30’da bir basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantı sanal ortamda gerçekleştirilecektir” denildi.

Toplantıda Kavcıoğlu’nun sunumunun ardından soru cevap bölümü de yer alacak.

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