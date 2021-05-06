‘Enflasyon yükseldikçe faizi pas geçmek riski artırıyor’

Prof. Dr. Emre Alkin, “MB'nin enflasyon oranlarına bakarak bu ay erken topladığı Para Politikası Kurulu'nda pas geçeceğini söylemek falcılık olmaz. Ancak enflasyon yükselmeye devam ettikçe “pas geçmek” piyasanın kabul edeceği bir seçenek olmaktan çıkacak” dedi.

En çok artan ürünlerde bu sefer gıdanın yanında giyim eşyasının da olduğunu belirten Alkin, “Bu gelişme maliyet artışlarının nihai fiyatlara yansıdığını gösteriyor. Çekirdek enflasyona dikkatlice baktığımızda art arda üçüncü ay TÜFE'nin üzerinde seyretti. Demek ki; fiyatları yükselen mal ve hizmetlerin büyük kısmı mevsimlik olmayan,

her ay satın aldığımız kalemlerden oluşuyor” yorumunu yaptı.

Madem faiz sebep derhal düşürsünler

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Başkanı Ali Babacan, “Yüksek faiz ve yüksek enflasyon sonuç, Sayın Erdoğan sebep” dedi. Babacan şöyle konuştu: “Sayın Erdoğan demiyor muydu, ‘faiz sebep enflasyon sonuçtur' diye? Enflasyon açıklandı işte. TÜFE'de artış yüzde 17, ÜFE'de yüzde 35. TÜİK'in makyajlanmış rakamları dahi rekoru gösteriyor. Madem faiz sebep, MB'nin derhal faizi düşürmesi lazım.”