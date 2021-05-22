Enflasyona akaryakıt zammı darbe vuracak

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) yayınladığı son raporda Türkiye, 40 gelişmekte olan ülke (GOÜ) içinde mevcut enflasyonu, hedefinin üzerinde olan 12 ülke arasında Nijerya'nın arkasından ikinci sırada yer aldı. Ekonomistler, akaryakıt ürünlerine yapılan yüzde 10'u aşkın zamdan sonra, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu yılki yüzde 12.2 enflasyon hedefini tutturmasının imkansız hale geldiğine dikkat çektiler.

IIF raporunda, 2020 sonundan bugüne kadar 52 GOÜ içinde çekirdek enflasyonun 0.4 puan artarak ortalama yüzde 2.6'ya yükseldiğine dikkat çekildi. Brezilya, Meksika, Rusya, Türkiye ve Ukrayna gibi ticaretin yoğun olduğu 28 GOÜ'de manşet enflasyon hedefinin nispeten gerçekleşebilecek durumda olduğu belirtilirken, Türkiye mevcut enflasyonu enflasyon hedefinin üzerinde olan ülkeler grubunda yer aldı.

YÜZDE 15 BİLE ZOR

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, son dönemde hükümetin akaryakıttaki maliyet artışının fiyatlara yansımasını Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ayarlamalarıyla önlediğini hatırlatarak, “Son düzenleme ile akaryakıt fiyatları rekor kırdı ve yıl sonu enflasyon hedefinin biraz daha şaşacağı kesinleşti. Bu gidişle yıl sonunda TCMB yüzde 12.2 hedefini de tutturamayacak, ötesi resmi enflasyonun yüzde 15'in altına düşmesi ihtimali dahi zorlaşacak” dedi.

TCMB'nin enflasyon hedeflemesinin yasal olarak bağlayıcılığı olan bir kamu finansal taahhüdü olduğuna dikkat çeken Kubilay, şunları söyledi:

KİMSE İNANMIYOR

“2013'ten itibaren TCMB ile hükümetin birlikte belirlediği yüzde 5 TÜFE hedefi hiçbir yıl tutturulamadığı gibi tahmindeki hata payı dahil edildiğindeki üst sınır olan yüzde 7 de hiç tutturulamadı. Süreklilik arz eden başarısızlık kararlılığın sorgulanmasına neden oluyor. Bu durumun sonucu ise fiyatlama davranışında yüzde 5 olan resmi enflasyon hedefinin ekonomideki hiçbir oyuncu tarafından dikkate alınmaması. Haliyle para politikasının ikna ediciliği ve etkinliği azalıyor.”

ESNAFA 4.5 MİLYAR LİRALIK HİBE ÖTV ZAMMIYLA 2 AYDA ÇIKARILACAK

Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda geçen yılın son 7 ayında akaryakıt ürünlerinden 15.5 milyar liralık ÖTV tahsilatı yapıldığını belirterek, “Yani esnafa verilecek olan 4.5 milyar liralık hibe, ÖTV artışıyla 2 ayda tüketiciden alınmış olacak” dedi.

Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cem Başlevent de bu paylaşıma “Akaryakıtta yapılan ÖTV artışına ‘pandemi dayanışma vergisi' benzeri bir isim verilse daha şık olurdu. Hükümet, ‘Biz destek verdik' demeyi tercih etmiş” yorumunu yaptı.

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