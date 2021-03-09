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EPDK’dan akaryakıt açıklaması

Akaryakıt alırken dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili bir açıklama yapan EPDK, “Akaryakıt kalitesi her lisanslı bayide aynıdır, markayı değil ucuz olanı tercih edin” dedi.

Güncellenme: 11:04, 09/03/2021
HaberlerEkonomi
EPDK’dan akaryakıt açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) “Akaryakıt alırken dikkat” konulu infografik hazırlayarak akaryakıt alınmında dikkat edilmesi gereken konuları açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan infografikte “Akaryakıt kalitesi her lisanslı bayide aynıdır, vatandaşlarımız ucuz olanı tercih edebilir” ifadelerine yer verildi.

İnfografikte ayrıca “Lisanslı bayilerde satılan akaryakıtın kalitesi şehirlere göre değişmez”, “Bayiler arasındaki fiyat farkı akaryakıt kalitesinden kaynaklanmaz” ve “ Katkılı ve pahalı akaryakıt daha kalitelidir anlayışı doğru değildi, daha fazla ödeyip katkılı akaryakıt kullanmak tüketici tercihidir” bilgilendirmeleri yapıldı. (İHA)

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