Erdoğan: Borcu borçla değil kendi kaynaklarımızla ödeyeceğiz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da DEİK Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde konuştu. İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Arkadaşlarımız iş dünyamızın ve sivil toplum kuruluşlarının görüş öneri ve taleplerini en ince ayrıntısına kadar dinlediler. Bunları kamuoyuyla paylaşacağız reform gündemimize uygun adımları hızlı hayata geçireceğiz.

Ekonomide bu sene temel hedeflerimizden birisi fiyat istikrarını sağlamak olacaktır. Enflasyon bu ülkede yaşanan her bir ferdin hayatını dokunuyor.

Arkadaşlarımız iş dünyamızın ve sivil toplum kuruluşlarının görüş öneri ve taleplerini en ince ayrıntısına kadar dinlediler. Bunları kamuoyuyla paylaşacağız reform gündemimize uygun adımları hızlı hayata geçireceğiz.

‘ENFLASYON HER FERDİN HAYATINA DOKUNUYOR’

Ekonomide bu sene temel hedeflerimizden birisi fiyat istikrarını sağlamak olacaktır enflasyon bu ülkede yaşanan her bir ferdin hayatına dokunuyor.

Biz enflasyonu yüzde 30'lar civarında tek hanelere düşürmüş bir yönetim olarak faiz oranının yüzde 63 olduğu böyle bir dönemde 4,6'ya enflasyonu da 6,4'e düşürdüğümüz dönemini biz yaşadık boşuna konuşmuyorum. Yüksek faize karşı olduğunu söylemem boşuna değil.

Bütün bunları bu işi yaşayan biri olarak söylüyorum. Şu anda karşımda ağırlıklı yatırımcılarımız var girişimcilerimiz var ve bir çoklarınız faiz yükü altında nasıl izin ezildiğinizi biliyorum bu bankaların sizi nasıl sömürdüğünü biliyorum ve yeri geldiği zaman Türkiye'yi bir faiz cenneti haline getirmekten bahsediyoruz ama öbür tarafta bankalarımız gerek kamu gerek özel sektör bankaları ne kadar kar etmiş bunu konuşuyorlar.

‘SEN NE KADAR YATIRIMCI KAZANDIRDIN’

Tamam da sen ne kadar yatırımcı kazandırdım bir ülkede bunu söylesene ne kadar yatırımcı var ne kadar istihdam sağlıyoruz bir de bunu konuştun bakalım. Bana yatırım lazım istihdam lazım üretim lazım ihracat lazım eğer bu dört başlık yoksa hiçbir şey yok biz bunu öğreneceğiz. Şu anda dünyaya bakalım Amerika'da faiz oranı ne Japonya bakalım gelelim Avrupa'ya 1 – 2, İsrail eksi. Bütün bunlar apaçık ortada iken biz yüksek faizlerle övünüyoruz ya %20 %25 %30’lara kadar bir ara gitti bunla övünüyoruz.

Ve adeta bir çok şirketimizi batırmakla övünüyoruz. Arkadaşlar beni dinlerler dinlemezler, ben bunlara karşıyım ve bunlarla mücadelemi de sonuna kadar devam ettireceğim. Kim ne derse desin çünkü ben buna inanıyorum. İnandığım tek şey var yüksek faizle bir yere varamayız ve bana karşı efendim işte bizim şu kadar borcumuz var bu borcu neyle ödeyeceğim bu borcu yüksek faizle dışardan kendimize imkan sağlamakta değil kendi kaynaklarımızla bunu nasıl öderiz onun çalışmasını yapacağız.

Kur istikrarı enflasyonla mücadelede oldukça önemli bir yer tutuyor ama değerli arkadaşlar yani domates patates leblebi çekirdek bütün bunlarla beraber biz bu işle mücadele ederiz diyorsanız kusura bakmayın bir yere varamayız.