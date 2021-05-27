Erdoğan ve Dönmez: Üç kuyuda petrol keşfettik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kara alanlarında son bir ayda üç kuyuda petrol keşfettiklerini; böylece günlük üretimin 61 bin varilin üzerine çıktığını söyledi.

AKP’nin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu 405 milyar metreküp keşfin ardından kara alanlarında da keşiflerin sonuçlarını almaya başladığını belirterek, son bir ayda üç kuyuda yeni petrol keşfedildiğini söyledi.

Bu sayede günlük 6 bin 800 varil ilave üretim sağlandığını belirten Erdoğan, son üç keşif ile birlikte üretimin 61 bin varilin üzerine çıktığını ifade etti.

Bu açıklamanın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter’dan konuya dair paylaştığı mesajda “Karadeniz'deki 405 milyar m3'lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun. Akoba-1 (Diyarbakır) – 2800, Yenişehir-1 (Diyarbakır) – 3000, Misinli-2 (Kırklareli) – 1000.”